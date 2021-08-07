東奧快遞：日女籃破天荒入決賽對美國

女子手球決賽 俄法演上屆翻版

女子手球決賽戲碼出爐，上屆封后的俄羅斯隊改以俄奧委會名義出戰，連續兩屆在4強力克挪威隊，將與法國隊重演上屆決賽翻版。今晚的男子組決賽方面，法國隊與丹麥隊冤家碰頭，前者求報上屆奧運兼近兩屆世界賽決賽稱臣之仇。

古巴拳手「升磅」挑戰奪金

上屆奧運拳擊輕重量級冠軍、古巴隊選手告魯斯（Julio La Cruz），「升磅」轉戰重量級賽事，昨在決賽以5：0大勝俄羅斯奧委會的格茲馬哥麥杜夫，後者為此量級應屆世界冠軍。告魯斯連續兩屆奧運奪金，助古巴拳擊隊今屆累積3金1銅，暫列各隊之冠。

東京都增5042宗案例新高

東京都單日新增5042宗病例，是疫情爆發後新高。東奧組委則公布，昨新增29宗相關新冠病毒確診個案，沒人曾在晴海選手村逗留，其中4名屬海外人士；7月1日起累積382宗東奧相關病例，直逼400大關。此外，國際奧委會主席巴赫昨召開記者會，形容東奧「成功」。