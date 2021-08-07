巴西男足決戰「狂牛」爭衛冕

丹尼爾在訪問中表示：「所有高水平的運動員都會雲集在這裏，為爭奪金牌而奮戰。能夠以巴西球員身分，代表我的國家參加奧運賽事，絕對是光榮。」另一方面，西班牙教練拿富安迪賽前也率先向森巴兵團大派高帽：「決賽對手是巴西，簡直是再好不過。不單只我自己，相信很多教練及專家也會十分喜歡這個決賽組合。」

墨西哥挫日本 近3屆兩奪牌

不過，拿富安迪也對自己的子弟兵信心十足，相信他們會「非常冷靜及有自信地迎戰」。狂牛軍至今僅錄得3個失球，防守出色之餘，上場4強戰一記妙射建奇功的中場馬高阿辛斯奧亦狀態大勇，將是巴西心腹大患。

昨日舉行的男足銅牌戰方面，東道主日本隊雖然力爭自1968年後再次踏上奧運頒獎台，惟他們在對墨西哥隊時卻落筆打三更，戰至下半場中段一度以0：3落後，最後僅憑後備入替的三笘薰於78分鐘「破蛋」，終以1：3敗陣。墨西哥則是繼2012年倫敦奧運後，再次贏得奧運會男足獎牌。