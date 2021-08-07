日男乒團挫韓摘銅 51獎牌破紀錄

日本於乒乓男團賽憑水谷隼、丹羽孝希在男雙以局數3：1先下一城，加上張本智和及水谷隼在男單戰分別以局數3：1及3：0擊敗韓國隊球手張宇鎮，助東道主在銅牌賽以總比分3：1勝出。此外，日本在今屆東奧乒乓球項目中，共取得破該國奧運紀錄的4面獎牌而回，僅比傳統強國中國少3面獎牌，堪稱大豐收。水谷隼賽後接受訪問時，則明言自己未有改變退役計劃，意味他在此戰後應不會再為國出戰。

除乒乓球屢傳捷報外，世錦賽連續3屆奪冠的喜友名諒，昨亦在男子空手道個人形項目決賽以28.72分擊敗西班牙選手昆天奴，贏得日本今屆奧運首面空手道金牌而歸。此外，今屆奧運新增的運動攀登賽事中，日本雙姝野中生萌及野口啓代則分別以總分45分及64分位列第2及3名。

至於昨晚舉行的男子4×100米接力賽中，以小組第3名躋身決賽的日本則失威而回。負責跑第1棒的多田修平，與第2棒選手山縣亮太在交棒時出現嚴重失誤，結果因跌棒而被取消資格。