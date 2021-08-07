美國女排闖決賽 「對家」巴西老將藥檢肥佬

【明報專訊】淑女報仇，五年未晚，美國女排在東奧4強直落3局殺退塞爾維亞隊，一雪里約熱內盧準決賽敗辱，歷來第4度闖進金牌戰，明午向巴西隊展開另一項討債工程。幸災樂禍的好消息為，「森巴軍」老將接應二傳卡絲達（Tandara Caixeta）藥檢呈陽性，已被遣離日本。
近四屆三入決賽 兩負巴西
此番屬美國女排近4屆第3次坐亞望冠，唯一例外是5年前僅負塞國，終得銅牌。昨仗戰况雖非一面倒，花旗女將仍無驚無險，以25：19、25：15、25：23擊敗8強意外地大炒意大利的塞軍。在里約嘗過苦澀的副攻艾堅拉迪禾（Foluke Akinradewo Gunderson）說：「想法並非『噢，我們要復仇』，而是只想贏金牌，無論付出什麼，總之會辦到。」不過美國女排堪稱千年老二，以往3場決賽均飲恨，包括最近兩次於2012及2008年，正是俱向巴西稱臣。
森巴女將昨晚同樣以局數3：0，輕取爆冷躋身4強的韓國隊。然而巴西代表團在賽前公布，今屆上陣機會和得分不少的卡絲達，由於涉嫌觸犯反禁藥條例，立即遭臨時停賽，並強制離開東京返回巴西。據指未能通過藥檢的樣本，取自1個月前在國內集訓營備戰期間。
32歲的卡絲達屬2012倫敦奧運的冠軍隊員；她於社交網稱，將在案件有定論後才開腔回應。