程小雅力抗熱浪 戰畢20公里競走

東奧組委因應東京都炎熱天氣，去年11月落實將馬拉松及競走項目移師北海道，但女子20公里競走賽在香港時間昨午3時半上演，氣溫仍高達攝氏31度，有5人未能完成賽事。程小雅以香港首個奧運競走女將身分上場，最終以1小時37分53秒戰畢全程，雖未能刷新自己保持的1小時32分30秒香港紀錄，但仍在58名選手中名列35，較奪金的意大利隊選手慢8分41秒。

排35 形容征奧「amazing」

程小雅因疫情缺少比賽機會，未能藉時間達標入奧，但終憑排名寫下歷史，昨日亦能力抗濕熱環境做出佳績，問她如何總結奧運之旅時笑說：「Amazing！環境真的很難捱，但我的身心均是有備而來，表現算是滿意。」

34歲的她在出征東奧前，曾返回東京接種疫苗，賽後將先再赴東京注射第二針。對於會否在下月出戰全運，她稱暫未有確實答案。陳仲泓同樣以首名跨欄男將身分在東京出賽，日前在男子110米跨欄初賽止步，香港田徑隊亦正式結束今屆東奧之旅。