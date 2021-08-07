首戰麥迪遜賽早段「上岸」 梁寶儀：入圍已問心無愧

兩度避炒車 半程未到被超圈兩次

東京奧運首設女子麥迪遜賽，港隊入圍已在歷史留名，最終在3名女將中選出梁寶儀及逄瑤出戰。這兩個奧運「新丁」昨於伊豆單車館登場，兩度避過炒車意外，但未到一半路程已被超圈兩次，與東道主日本隊及愛爾蘭隊，同樣無奈地提早上岸，並列13名。 港隊明日仍會出戰女子全能賽，料派出逄瑤於一連4項的賽事爭佳績，意味梁寶儀勢已完成個人首屆奧運。

為備戰久未回家 家人訊息「已讀不回」

這對女將疫下一直在中國訓練，27歲的「土炮」梁寶儀投身全職車手，曾於2018年亞運前夕「炒車」，兩度施手術，終達成征奧目標。她為備戰東奧久未回家，表示連家人訊息亦「已讀不回」，希望專注在今仗盡情發揮：「一開始接觸單車，已在發奧運夢，雖然最後未能踩畢全程，但能夠入圍已問心無愧。」

賽事最終由英國隊以78分奪冠，該隊在12個衝刺圈中9次獲首名，加上一次突圍搶得20分，大勝獲35分的丹麥隊，贏得奧運史上首面女子麥迪遜金牌。29歲的英國隊名將祖芝（Laura Kenny，婚前原姓Trott），成為英國隊史上首個奧運5金女將，亦是該國唯一女性運動員連續3屆奧運奪金。