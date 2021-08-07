復活賽險勝 領隊陳國基：體力不成問題 李慧詩爭先賽今爭入8強

港隊短途女將李海恩昨在爭先賽200米資格賽，先踩出11.232秒在29名車手中排28名出局，排尾五上場的李慧詩踩出10.538秒，未有打破自己保持的亞洲紀錄，但足以憑第9位晉身首圈。多名車手先後打破奧運紀錄後，由德國隊的莉亞蘇菲以10.310秒首名闖關。李慧詩隨即對陣38歲立陶宛隊老對手古碧姬蒂，二人同為世界冠軍級人馬，但往績佔優下似是信心十足，一直從後緊盯對方，待最後半圈才發力衝線，以半個車輪優勢踩入次圈16強。不過，這名港將在次圈遇上英國隊的馬錢治，對手為上屆里約熱內盧奧運銅牌得主，雙方對碰至衝線時一度互碰手臂，幸未發生意外，李慧詩終以一個車輪之差敗陣，跌入復活賽。

12強鬥高絲 前年世界賽兩對碰皆勝

面對出線「生死戰」，李慧詩抽籤從後出發，最後一圈藉鑊場斜度加速，從外檔趕過美國隊的戈比，晉級第3圈12強，將於香港時間今午2時39分，對陣法國隊車手高絲爭入8強，敗方將要再鬥一仗再求「復活」；已奪女子團體爭先賽的中國隊星將鍾天使，亦經復活賽打入12強。李慧詩與高絲今午的對賽，亦是2019年場地單車世界賽「翻版」，疫情前狀態正盛的李慧詩，當時以直落兩場取勝兼最終奪金。短途單車港隊自去年初的世界賽後，一直因疫情留港訓練，領隊陳國基稱：「今日確實是有些少驚險，但李慧詩很努力，最後能夠贏出復活賽，大家都收貨。各地車手因疫情都是各自訓練，在爭先賽才見真章，從資格賽時間可見，對手實力不減，希望李慧詩下仗表現會更好。」

領隊：李在港已熟習復活賽模式

李慧詩前天於凱林賽（又稱競輪賽）踩至準決賽止步，只在名次賽收穫第8名，失落首個衝牌機會。這名2012年倫敦奧運銅牌得主一直以獎牌為目標，但昨午轉戰爭先賽同樣未能展示最佳狀態，亦要較大部分車手多賽一場。不過，陳國基認為體力不成問題，表示港隊早有準備：「在爭先賽總難全勝，李慧詩在港已經過模擬賽熟習復活模式，體力不成問題，當下需先休息，再與教練針對下一仗部署。」

明報記者 鄭嘉慧、楊柏賢 東京直擊