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開空殼公司製假文件 3集團騙疫情貸款1.4億

【明報專訊】多個詐騙集團涉嫌串謀銀行職員及強積金中介人公司，利用空殼公司及虛假文件，詐騙銀行批出為紓緩受新冠疫情影響的中小企而設的「百分百擔保特惠貸款」，涉款1.4億元。警方拘捕56人，包括前線銀行職員及強積金中介人，部分人有三合會背景。

警拘56人 部分人有三合會背景

為紓緩受疫情影響的中小企業因收入減少而無法支薪或租金的壓力，政府早前設立「百分百擔保特惠貸款」，交香港按證保險有限公司管理，按證保險有限公司回應稱銀行和按證公司一直與執法機構緊密合作，如發現懷疑違法會向執法機構舉報。

已批出1億元 拘兩銀行職員

警方5月收到積金局轉介投訴，調查後發現多個詐騙集團自去年中利用38間公司虛假文件虛報營運及僱員開支，詐騙銀行批出百分百擔保特惠貸款，涉款1.4億元，其中1億元已批出。商業罪案調查科上周二（7月27日）至前日（8月5日）展開行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕56人，包括40男16女，年齡由21至65歲，被捕人相信分別屬於最少3個犯罪集團，當中包括18名涉案公司董事、22名僱員，4名秘書服務公司職員，2名前線銀行職員及6名強積金中介人，另有集團主腦及骨幹成員，部分人有三合會背景。案中聲稱公司董事至少擁有兩至三間公司，而聲稱為員工的人平均訛稱同時受僱於5間公司，有人聲稱最多同時受僱於11間公司。案件仍在調查，不排除更多人被捕。

警方稱，多個詐騙集團涉利用空殼公司，在互聯網招攬空殼公司僱員，並製造假文件虛報公司有實質業務，而且營業額下跌，從而向多間銀行申請擔保特惠貸款。

騙徒向秘書公司購買空殼公司，或操控秘書公司宣傳，甚至盜用強積金計劃成員資料，代未有公司或強積金戶口的人申請貸款。集團盜取所得個人資料，重複虛報為不同空殼公司員工及薪金支出，亦涉串通強積金中介人為空殼公司員工，登記強積金作公司員工數目及薪金證明。集團利用偽造紀錄文件，涉嫌串通銀行職員向銀行申請貸款，集團最後騙取貸款存入集團戶口，但沒用作公司營運資金。詐騙集團合共提交41個申請，騙取1.4億元貸款，當中已批出1億元。

警檢180萬元現金名袋名表

警方行動中搜查多個地點，包括涉案38間公司，被捕人住所及辦公地點，檢獲有關涉案員工及公司紀錄、銀行文件、電腦及現金約180萬元，亦檢獲一批名貴手袋及名表，相信集團以騙款購買。警方亦在行動中追查34個有關銀行戶口，並凍結約2100萬元。此外，警方透過相關機構及銀行主動溝通，發現有最少30間可疑公司，部分正準備申請貸款，涉案金額達1.8億元，連同未批出的4000萬，行動成功防止至少2.2億元貸款損失。

「百分百擔保特惠貸款」自2020年4月推出，截至今年7月底批出逾4萬宗申請，涉貸款總額約657億，逾2.5萬企業和逾29萬員工受惠。

相關字詞﹕強積金 商業罪案調查科 百分百擔保特惠貸款

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