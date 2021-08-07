屯公塞車 死者改道歸家 不識疑兇 子疑隨機殺人

行兇後雨中球場跑圈 被捕後不發一言

70歲死者張國炎於肉檔工作，居於屯門區但非案發現場附近，平日習慣搭巴士返回屯門，昨疑下車後途經現場。被捕男子30歲萬日林，報稱無業，居於屯門區，沒有精神病紀錄，與死者互不相識。據了解，萬男被捕後不發一言，探員未能與他錄取口供。屯門警區重案組2隊正了解疑兇行兇動機、精神狀態，以及二人曾否有衝突。

疑兇母曾患精神病 稱兒子孝順失業一年

昨午近2時，死者數名親友到海珠路遊樂場涼亭現場拜祭，眾人神色哀傷，逗留45分鐘後離去。死者住蝴蝶邨，其子稱亡父平日甚少與人交往，不信他與人結怨，加上亡父與疑兇不相識，疑屬隨機殺人。他稱亡父前晚因塞車，特意到該處轉乘輕鐵回家，懷疑亡父路過時遇襲身亡。

被捕男子的母親據悉報稱曾患精神病，其後康復。本報昨晚到被捕男子報住的友愛邨單位，其母稱兒子以往從事園藝約2至3年，因「嫌辛苦」沒有工作，失業近一年，平時愛在家中打機。其母退休多年，與丈夫離異，育有兩女一男，被捕男子為孻子。她形容兒子「孝順仔」，有工作時會協助交租，現靠母親積蓄過活。對於兒子被捕，她感情緒低落，又稱警方曾到單位調查。現場所見，該單位約200至300平方呎，放有一部電腦。

疑兇背囊檢染血鋸齒刀斧頭軍刀

屯門警區助理指揮官（刑事）林慶璋表示，一名男途人前晚8時55分行經屯門海珠路遊樂場，發現張男倒斃涼亭，身有大量血迹，於是報警。警方及救護員趕至，於晚上9時證實死者當場身亡，身上大量傷痕集中面、頸左前方及頸後方，傷口由數厘米至十數厘米不等，部分傷口深至見骨，死者左手臂及右手均有刀傷。法醫到場檢查屍體後，相信其面及頸的傷口由有重量、硬身利器造成，手上傷勢因防衛時造成。警員於事主身上斜揹袋檢出銀包等財物，相信他不曾被劫，遂派員於附近搜查。晚上10時10分，一名可疑男子於案發現場100米外恆貴街遊樂場的足球場雨中跑圈，警員上前截查時他往海榮路逃走，男子身上背囊突出刀柄狀物。警員相信男子與案有關及有可能使用武器，又試圖逃避追捕，警員拔槍戒備及發口頭警告，男子繼續逃走及把背囊丟於馬路，及後於海榮路萬能閣對開馬路被探員制服。

被捕男子頸前及手腕有多個傷口，背囊載有3把染血利器，包括一把50厘米長帶鋸齒摺刀、一把30厘米長軍刀連刀套，以及一把30厘米長斧頭，他被捕後被送往醫院治理及扣查。

案發現場附近男廁濺血 警料有人利器自殘

警方於案發現場附近的恆貴街男廁內發現地上有大量血迹及血鞋印，一廁格有血濺痕迹，調查後確認血鞋印與被捕男子波鞋脗合，廁格內血迹則估計是有人曾以利器自殘所致。

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