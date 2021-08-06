【Emily】劍擊四子Ig談理想女友 張家朗「被代答」

講細個做童星點喊

吳諾弘為身高「平反」

吳諾弘又踢爆張家朗係怕醜仔，「內斂啲」，又透露張家朗驚蟲。而曾做過童星嘅吳諾弘喺團體賽上表現精彩，鏡頭前亦有講吓細個做童星時點喊。話說張小倫直播時叫吳諾弘用最短時間喊出嚟，吳就話自己係成熟男子漢，細個拍戲時「諗啲玩具走晒就喊得出」。吳諾弘又話「啲人最多問我幾高」，自己高1米75，「大家唔好再話我得160厘米或170厘米……唔算高但唔係矮，175厘米可以接受」。

另外，本身係籃球迷嘅張家朗噚日喺Ig上載一張同西班牙籃球名將加素爾（Pau Gasol）嘅合照，對方隨即轉發同恭賀張家朗拎到劍擊金牌。