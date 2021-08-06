港聞

港聞二

【Emily】劉慕裳又係中學舊生 林大輝再被「追數」

【明報專訊】東京奧運熱潮持續，港隊噚日再報捷，空手道女將劉慕裳勇奪銅牌，原來佢同張家朗一樣係林大輝中學嘅舊生。林大輝中學校監、體育學院董事局主席林大輝曾經承諾要包奧運獎牌得主「做業主」，民主黨袁海文噚日就喺facebook幫手追數，話「恒基精英運動員嘉許計劃」會畀劉慕裳125萬獎金，但遠遠唔夠買樓，叫林大輝快啲找數畀夠獎金。

林大輝中學噚日發聲明恭賀校友劉慕裳拎銅牌，入面亦有提及學校設立嘅獎勵計劃，獎金金額係香港體育學院獎勵計劃中每項獎金嘅50%，但就無提及會唔會加碼幫劉慕裳置業。

林大輝中學發聲明恭賀

無提獎金加碼

另一邊廂，叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍就已「找完數」，佢早前喺facebook預告，打算搵「高人」協助，向奪金「劍神」張家朗、港隊「飛魚」何詩蓓送贈金會員卡。黃傑龍前晚報告進展，話感激港協暨奧委會副會長霍啟剛做「信差」，將集團嘅金卡交咗畀兩位運動員，兩張卡裏面包括一共18萬蚊嘅消費額，畀運動員請隊友同朋友食飯。

金卡贈張家朗何詩蓓

黃傑龍託霍啟剛做「信差」

黃傑龍話覺得非常榮幸，透露同霍啟剛會面期間，兩人有討論點樣幫運動員獲得更多商界支持。金卡分別印上張家朗同何詩蓓嘅名，仲附有劍擊、游泳嘅運動圖標，黃傑龍話交低咗電話同卡片，運動員要訂位食飯可以直接搵佢。

相關字詞﹕何詩蓓 張家朗 林大輝 奧運

上 / 下一篇新聞

舞弊控罪撤 黃耀明區諾軒守行為 控方認無直接證據涉酬邀籲投票
舞弊控罪撤 黃耀明區諾軒守行為 控方認無直接證據涉酬邀籲投票
黃庭外唱《問我》 寄語港人撐下去
黃庭外唱《問我》 寄語港人撐下去
在美港人准留18月 澳洲「避風港」擴至BNO
在美港人准留18月 澳洲「避風港」擴至BNO
加國更新港旅警指離境或受阻 港斥故意曲解入境修例
加國更新港旅警指離境或受阻 港斥故意曲解入境修例
鄒幸彤保釋：「未審先囚」不應是慣例
鄒幸彤保釋：「未審先囚」不應是慣例
港大禁學生入校 張達明同晚辭校委 稱辭任多個考慮 前校委嘆失僅餘開明派
港大禁學生入校 張達明同晚辭校委 稱辭任多個考慮 前校委嘆失僅餘開明派
港大7校董公開信 促撤學生處分
港大7校董公開信 促撤學生處分
官媒上周轟毒瘤 教局斷交 教協稱將推動正面認識國情
官媒上周轟毒瘤 教局斷交 教協稱將推動正面認識國情
深圳培僑聘80港人教師 將助考內地執教資格
深圳培僑聘80港人教師 將助考內地執教資格
擬立法7類專業須報虐兒 違者可囚 涵教師醫護社工 「有嚴重傷害迫切風險」作準則
擬立法7類專業須報虐兒 違者可囚 涵教師醫護社工 「有嚴重傷害迫切風險」作準則
幼園校長憂致濫報 社工恐損受助人信任
幼園校長憂致濫報 社工恐損受助人信任
「沒有保護罪」立法 料趕不及本屆立會
「沒有保護罪」立法 料趕不及本屆立會
網傳打仔片 男警隔年半控虐兒准保釋
網傳打仔片 男警隔年半控虐兒准保釋
被控打女兒 《大公報》記者簽保守行為
被控打女兒 《大公報》記者簽保守行為
刀嚇撐國安法義工 3少年還押屢違規判勞教
刀嚇撐國安法義工 3少年還押屢違規判勞教
披露游乃強受查案12月審 林卓廷將出庭自辯
披露游乃強受查案12月審 林卓廷將出庭自辯
法官郭偉健「解禁」首日 准去年七一刺警相關兩案合併
法官郭偉健「解禁」首日 准去年七一刺警相關兩案合併
3青年沙田站非法集結罪脫 官：極可疑惟控方未能舉證
3青年沙田站非法集結罪脫 官：極可疑惟控方未能舉證
船員墮艙昏迷 直升機拯救
船員墮艙昏迷 直升機拯救
馬頭涌道合作社 市建收購呎價近2萬
馬頭涌道合作社 市建收購呎價近2萬
領消費券平台 當局稱不容中途轉
領消費券平台 當局稱不容中途轉
認兩襲女友人 理大廚房佬還押
認兩襲女友人 理大廚房佬還押
劉漢銓領愛國愛港15人戰法律界選委 否認中聯辦協調 湯家驊：非綑綁參選 互相協助
劉漢銓領愛國愛港15人戰法律界選委 否認中聯辦協調 湯家驊：非綑綁參選 互相協助
正式選民冊較臨時冊增80人 教界佔最多 增25人
正式選民冊較臨時冊增80人 教界佔最多 增25人
焊工料「復陽」 何栢良促當新確診追蹤 港封區澳全民檢測暫零個案
焊工料「復陽」 何栢良促當新確診追蹤 港封區澳全民檢測暫零個案
內地澳門搭機來港 須持3日內陰性證明
內地澳門搭機來港 須持3日內陰性證明
抗疫基金撥3.8億 津貼旅業跨境客運業
抗疫基金撥3.8億 津貼旅業跨境客運業
中大研究：兒童驗5種腸菌 可助辨識自閉症
中大研究：兒童驗5種腸菌 可助辨識自閉症
七旬漢倒斃遊樂場 警拔槍拘懷刀男子
七旬漢倒斃遊樂場 警拔槍拘懷刀男子
通渠誇大淤塞收費萬元 兩漢涉欺詐刑恐被捕
通渠誇大淤塞收費萬元 兩漢涉欺詐刑恐被捕
警拘販毒三父女 檢值2800萬海洛英
警拘販毒三父女 檢值2800萬海洛英
借錢不遂弒父棄屍 經紀囚終身
借錢不遂弒父棄屍 經紀囚終身
華為雲端7.8億元吸客 千中選百助初創
華為雲端7.8億元吸客 千中選百助初創
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】李靜金句網上爆紅 政府出post都講 企穩中間
【Emily】李靜金句網上爆紅 政府出post都講 企穩中間
【Emily】劍擊四子Ig談理想女友 張家朗「被代答」
【Emily】劍擊四子Ig談理想女友 張家朗「被代答」
【Emily】聞DQ風無辭職 區議員：約咗體檢，睇定啲
【Emily】聞DQ風無辭職 區議員：約咗體檢，睇定啲
【Emily】用立會開支買梳化 何俊賢歸咎「黑暴」
【Emily】用立會開支買梳化 何俊賢歸咎「黑暴」
【Emily】全港約2500野豬 環署唔係靠估
【Emily】全港約2500野豬 環署唔係靠估