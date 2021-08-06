【Emily】劉慕裳又係中學舊生 林大輝再被「追數」

【明報專訊】東京奧運熱潮持續，港隊噚日再報捷，空手道女將劉慕裳勇奪銅牌，原來佢同張家朗一樣係林大輝中學嘅舊生。林大輝中學校監、體育學院董事局主席林大輝曾經承諾要包奧運獎牌得主「做業主」，民主黨袁海文噚日就喺facebook幫手追數，話「恒基精英運動員嘉許計劃」會畀劉慕裳125萬獎金，但遠遠唔夠買樓，叫林大輝快啲找數畀夠獎金。
林大輝中學噚日發聲明恭賀校友劉慕裳拎銅牌，入面亦有提及學校設立嘅獎勵計劃，獎金金額係香港體育學院獎勵計劃中每項獎金嘅50%，但就無提及會唔會加碼幫劉慕裳置業。
林大輝中學發聲明恭賀
無提獎金加碼
另一邊廂，叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍就已「找完數」，佢早前喺facebook預告，打算搵「高人」協助，向奪金「劍神」張家朗、港隊「飛魚」何詩蓓送贈金會員卡。黃傑龍前晚報告進展，話感激港協暨奧委會副會長霍啟剛做「信差」，將集團嘅金卡交咗畀兩位運動員，兩張卡裏面包括一共18萬蚊嘅消費額，畀運動員請隊友同朋友食飯。
金卡贈張家朗何詩蓓
黃傑龍託霍啟剛做「信差」
黃傑龍話覺得非常榮幸，透露同霍啟剛會面期間，兩人有討論點樣幫運動員獲得更多商界支持。金卡分別印上張家朗同何詩蓓嘅名，仲附有劍擊、游泳嘅運動圖標，黃傑龍話交低咗電話同卡片，運動員要訂位食飯可以直接搵佢。