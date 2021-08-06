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2021年8月6日星期五
港聞二
舞弊控罪撤 黃耀明區諾軒守行為 控方認無直接證據涉酬邀籲投票
黃庭外唱《問我》 寄語港人撐下去
在美港人准留18月 澳洲「避風港」擴至BNO
加國更新港旅警指離境或受阻 港斥故意曲解入境修例
鄒幸彤保釋：「未審先囚」不應是慣例
港大禁學生入校 張達明同晚辭校委 稱辭任多個考慮 前校委嘆失僅餘開明派
港大7校董公開信 促撤學生處分
官媒上周轟毒瘤 教局斷交 教協稱將推動正面認識國情
深圳培僑聘80港人教師 將助考內地執教資格
擬立法7類專業須報虐兒 違者可囚 涵教師醫護社工 「有嚴重傷害迫切風險」作準則
幼園校長憂致濫報 社工恐損受助人信任
「沒有保護罪」立法 料趕不及本屆立會
網傳打仔片 男警隔年半控虐兒准保釋
被控打女兒 《大公報》記者簽保守行為
刀嚇撐國安法義工 3少年還押屢違規判勞教
披露游乃強受查案12月審 林卓廷將出庭自辯
法官郭偉健「解禁」首日 准去年七一刺警相關兩案合併
3青年沙田站非法集結罪脫 官：極可疑惟控方未能舉證
船員墮艙昏迷 直升機拯救
馬頭涌道合作社 市建收購呎價近2萬
領消費券平台 當局稱不容中途轉
認兩襲女友人 理大廚房佬還押
劉漢銓領愛國愛港15人戰法律界選委 否認中聯辦協調 湯家驊：非綑綁參選 互相協助
正式選民冊較臨時冊增80人 教界佔最多 增25人
焊工料「復陽」 何栢良促當新確診追蹤 港封區澳全民檢測暫零個案
內地澳門搭機來港 須持3日內陰性證明
抗疫基金撥3.8億 津貼旅業跨境客運業
中大研究：兒童驗5種腸菌 可助辨識自閉症
七旬漢倒斃遊樂場 警拔槍拘懷刀男子
通渠誇大淤塞收費萬元 兩漢涉欺詐刑恐被捕
警拘販毒三父女 檢值2800萬海洛英
借錢不遂弒父棄屍 經紀囚終身
華為雲端7.8億元吸客 千中選百助初創
黃照達漫畫
【Emily】劉慕裳又係中學舊生 林大輝再被「追數」
【Emily】李靜金句網上爆紅 政府出post都講 企穩中間
【Emily】劍擊四子Ig談理想女友 張家朗「被代答」
【Emily】聞DQ風無辭職 區議員：約咗體檢，睇定啲
【Emily】用立會開支買梳化 何俊賢歸咎「黑暴」
【Emily】全港約2500野豬 環署唔係靠估
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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舞弊控罪撤 黃耀明區諾軒守行為 控方認無直接證據涉酬邀籲投票
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