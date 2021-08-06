華為雲端7.8億元吸客 千中選百助初創

稱疫下在港業務增長

根據資訊科技服務管理公司Gartner分析，至2025年全球80%的數據中心將會關閉，企業將會轉用雲服務。華為近年發展雲端業務，現時市場佔有率為全球排名第5、中國區排名第2。

楊戰弟接受訪問時表示，華為在港業務亦隨疫情下市民增加使用遙距方案而增長，舉例部分香港企業、港鐵、機場等均有使用華為的雲端服務。

回應資料傳送第三方問題

稱嚴守法例 按歐盟標準處理

被問到有關私隱及資料會否傳予第三方等問題，華為香港代處首席網絡安全及私隱官黃家恆表示，公司嚴格遵守個人數據和私隱法例，亦會參照歐盟標準處理數據保安。

華為去年於亞太區開展Spark Program計劃，與當地政府、企業孵化器、風險投資公司及大學合作，搭建協助初創的平台；楊表示，公司計劃未來3年再投放1億美元，協助1000家亞太區企業註冊其雲端服務平台，並從中選出100家初創企業進入公司的優惠扶持計劃，利用華為的雲端資源向他們提供培訓、營銷及商業推廣，冀構建初創生態平台，協助初創發展。被問到參加或被選出的初創是否以免費或能享受優惠價格使用華為雲端服務，楊沒正面回應。

明報記者