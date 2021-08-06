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通渠誇大淤塞收費萬元 兩漢涉欺詐刑恐被捕

【明報專訊】消委會過去3年接獲超過70宗投訴，稱有上門通渠公司以「不成功不收費」招徠，但公司於部分個案中以欺騙手段誇大水渠淤塞問題，及以威嚇手段迫使顧客繳付高昂及不合理維修費。

警方接手調查後拘捕兩名男子，涉嫌欺詐及刑事恐嚇，兩人目前獲准保釋候查。

消委轉介投訴 不成功不收費招徠

警方商業罪案調查科接獲消委會轉介，經調查後發現有人於網上刊登廣告，稱提供24小時上門通渠服務，並於電話聲稱一般只收取數百元維修費，但上門檢查時則以失實陳述誇大水渠淤塞問題，並訛稱需以其他特殊方法處理，藉以索取高昂及不合理維修費，有市民拒絕時即遭恐嚇，被騙取數千甚至過萬元不等維修費，惟該公司卻不能解決原有水渠淤塞問題。

警方在本周一（3日）拘捕兩名分別32姓黃及35歲姓呂本地男子，涉嫌欺詐及刑事恐嚇，該兩名男子已獲准保釋候查，於9月上旬向警方報到。

據了解，被捕兩名男子曾以「呂記」、「百達通」等名稱於網上刊登廣告，其通渠業務沒有店舖。

警方藉此呼籲，市民選擇家居維修服務時，應參考多間服務供應商的報價，以及口碑和其他用家評價。另外，市民應盡可能要求服務供應商清晰列出各項服務詳情及條款，並妥善保留相關單據，以確立雙方權責。

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