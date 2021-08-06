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港聞二

七旬漢倒斃遊樂場 警拔槍拘懷刀男子

【明報專訊】屯門發生命案。昨晚近9時，一名七旬男子被發現倒臥在屯門海珠路遊樂場一涼亭旁，身上有多處刀傷，當場證實死亡。警方在附近調查，並與疑犯展開追逐，警員一度拔槍示警，最後拘捕一名30歲男子，在其身上檢獲一把染血菜刀。大批探員通宵調查案件。

死者頸部身體多處刀傷

昨晚近9時，途人發現一名男子倒臥屯門海珠路7號海珠路遊樂場的涼亭旁邊，頸及身體多處有刀傷。救護員接報到場，當場證實男子死亡。大批警員封鎖現場調查，並先以白布後以帳篷覆蓋男子遺體。

警員在附近一帶調查，於附近恆貴街遊樂場旁邊一個公廁內發現一名形迹可疑男子，上前截查時對方突然拔足狂奔。警員展開追逐，其間一度拔槍示警，最終在約200米外萬能閣對開一段海榮路將男子制服。

檢30厘米染血菜刀口罩膠袋

該名男子頸部以下位置及雙手受傷流血，警方將其雙手反綁。男子身穿黑衣黑褲，清醒坐在海榮路路上石壆旁。警方在男子身上檢獲一把30厘米長染血菜刀、一個染血口罩及一個染血膠袋。警方拘捕男子，並用敷料按壓男子頸對下的傷口，上白車送往屯門醫院治理。

警方初步調查發現死者70歲姓張，被捕男子30歲姓文，暫未知道二人關係及犯案動機。屯門警區重案組接手調查，案件列謀殺，大批探員今晨仍在現場蒐證，並向報案途人錄取口供。由於天雨關係，警方以帳篷覆蓋被捕男子的隨身物品，並封鎖涉事公廁調查。

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