抗疫基金撥3.8億 津貼旅業跨境客運業

旅行代理商最少獲5萬

新一輪津貼中，10名或以下職員的旅行代理商將劃一獲5萬元津貼，11名或以上職員的旅行代理商津貼額與職員數目掛鈎，以每職員5000元為基準，料約1600間代理商受惠；每名代理商職員、導遊及領隊將獲發一次過7500元，料惠及約1.84萬人；每名旅遊巴司機將獲發一次過3350元津貼，料惠及約3400名司機。

至於跨境客運業，每輛持牌跨境巴士的登記車主，包括口岸穿梭巴士，將獲一筆過3萬元非實報實銷補貼，料1500輛巴士受惠；每輛持牌跨境出租汽車的登記車主將獲一筆過3萬元非實報實銷補貼，料惠及600輛汽車；每艘合資格的跨境渡輪營辦商，亦將獲一筆過50萬元的非實報實銷補貼，料80艘渡輪受惠。

當局稱，所有在上輪旅遊業額外支援計劃獲批津貼的旅行代理商或從業員均可受惠，毋須重新提出申請，預計9月上旬起發放首筆津貼。至於跨境客運業，運輸署和海事處會發信通知合資格登記車主或營辦商，預計可在收到及核實申請的一兩個月內發放款項。

旅界與政府商增本地遊名額

姚思榮稱原預計10月有機會通關，現時海外疫情反彈，內地亦有省市出現疫情，憂年底前通關亦困難，正與政府商討增加舉辦本地遊名額。他認為，即使今輪資助減少，仍對旅行社有幫助，因現時參與本地遊、旅發局「賞你遊香港」、郵輪公海遊的旅行社，只佔所有旅行社約四分之一，普遍旅行社在疫下亦已縮減規模。

（新冠疫情）