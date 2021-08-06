內地澳門搭機來港 須持3日內陰性證明

政府昨凌晨起暫停廣東省以外回港易計劃，廣東省以外港人不能免檢疫返港，不過，無論是否港人，不循回港易仍可從內地或澳門入境，食衛局昨晚表示，從內地或澳門抵港者若沒打疫苗，入境後檢疫14日，已打疫苗可縮短至7日，但毋須驗抗體。有關安排有別於從外國中風險地區抵港、驗出抗體陽性才能縮減檢疫期至7日的安排。

家居檢疫132人違令定罪

不過，當局收緊從內地或澳門乘飛機來港的檢測要求，由原本不循回港易來港就不用事先檢測，8月9日起除廣東省外從內地或澳門來港需提供起飛前3日內病毒檢測陰性證明。

此外，若不循回港易來港，從內地或澳門入境者，抵港後仍可在家居檢疫，惟以往不時有人違例離開檢疫地點。違反檢疫令者或會被送入隔離營甚至檢控，衛生署昨日回覆本報表示，截至8月4日，共向逾43萬名由內地、台灣及澳門抵港者發出檢疫令，有132人因違反檢疫規例而被定罪，最高判監14星期。此外，截至8月5日，有234人因懷疑違例，被衛生署要求進入隔離營檢疫。

何栢良倡中風險區者酒店檢疫

何栢良昨在港台《千禧年代》表示，政府暫停廣東省以外回港易的做法合適，但應再收緊，因以往常有家居檢疫者違反檢疫令出外食飯行街，港府可要求從內地中風險地區抵港者到酒店檢疫。

他又說，政府應要求從內地或澳門來港者，提供起飛前24小時或48小時的病毒檢測證明。

（新冠疫情）