焊工料「復陽」 何栢良促當新確診追蹤 港封區澳全民檢測暫零個案

新增6宗確診個案中，包括5宗輸入，其中兩人在港接種兩針復必泰，一人在柬埔寨接種兩劑阿斯利康；以及感染源頭不明的43歲地盤燒焊工（第11999宗）。初步確診少於5宗，不涉澳門患者13歲密切接觸者或其兩名家人。

衛生防護中心稱，當局檢視43歲男患者的流行病學資料、臨牀數據和化驗結果後，認為個案與早前未被確診的復陽個案脗合。其居住大廈、任職的兩個地盤，以及潛伏期曾到的地點已被納入強制檢測。昨凌晨公布的強檢公告新增患者行蹤，患者於7月31日曾到葵涌葵芳閣地下皇雀會。

患者居住的深水埗東廬大樓A座前晚圍封檢測，約600人接受檢測，沒發現確診個案。澳門個案密切接觸者入住的尖沙嘴帝樂文娜公館，圍封行動中約130人檢測，沒驗出陽性。

何倡隔一兩周再測 核實復陽否

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》稱，暫無足夠資料判斷地盤工是新感染或復陽，可能是兩三周前感染、現剛驗出抗體，也可能數月前感染、現時復陽。他認為可隔一兩周再檢測，若是新感染抗體水平會大幅上升，若是復陽則不會，也可為其密切接觸者驗抗體。

何又說，本港應將該個案當新感染處理，追蹤、隔離要嚴格，以免在社區有傳播鏈。

澳門疫情方面，當地全民檢測昨踏入第二天，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至昨午4時有37.6萬人已採樣，佔需檢測人數55%，當中11.5萬人已出結果，全部呈陰性。

澳門確診小兄妹嗅覺減退

澳門首日全民檢測時，多個檢測站大排長龍，澳門政府昨起每隔一小時公布一次各檢測站排隊人數。當局又稱，廣東省已派300名檢測人員支援。澳門亦因應全民檢測，昨起暫停接種疫苗兩天，當局稱會視乎情况，再通報重新啟動疫苗接種安排。

至於日前確診澳門一家四口，澳門當局稱，51歲爸爸低燒、喉嚨痛及咳嗽，病情穩定毋須吸氧，肺部有炎症，但無惡化；43歲媽媽喉嚨痛及咳嗽，左下肺部有小量炎症，病情穩定；12歲妹妹和15歲哥哥嗅覺減退，病情穩定。

明報記者

（新冠疫情）