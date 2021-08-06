港聞

港聞二

正式選民冊較臨時冊增80人 教界佔最多 增25人

【明報專訊】選舉事務處昨發表最新一份選舉委員會界別分組正式投票人登記冊，本報對比早前已發表的臨時登記冊，顯示新增的80名選民中，教育界佔最多共增加25人，令原已擁有最多選民數目的教育界選民由1725人增至1750人。其次為勞工界，增加了16名選民。翻查作為團體選民兼產生其中11席當然選委的各大學登記資料，各大學均已登記獲授權投票的代表，其中嶺南大學及恒生大學均由校長任代表。

勞工界增16人

同鄉社團增8人

根據正式投票人登記冊，五大界別的選民人數為7971人，比臨時登記冊的7891人增加80人。當中，由以往教育界及高等教育界合併而成、現擁最多選民的教育界的正式登記人數，比臨時登記人數增加25人；其餘有較多選民增加的分組界別為勞工界及同鄉社團，分別增加16人及8人。

記者昨查閱登記冊資料，發現根據《行政長官選舉條例》附表為教育界當然選委的嶺南大學校長鄭國漢及恒生大學校長何順文，二人同時為教育界選民。至於代表其他大學的登記選民則包括香港大學首席副校長王于漸、中文大學副校長吳樹培、科技大學副校長龐鼎全、理工大學副校長黃永德、浸會大學校董會主席陳鎮仁、城市大學數據研究處總監唐寧（Kevin Downing）、教育大學學術及首席副校長李子建、公開大學校董會主席黃奕鑑、樹仁大學校董會主席丁午壽。

根據新選舉制度，教育界選委30席，其中16席為當然選委，包括11間大學的校長及5個營辦受政府經常性資助中小學和幼稚園數目最高的辦學團體，條例又列明，若各大學校長不符登記資格，該大學的校務委員會主席或校董會主席則會成為教育界當然選委。

記者另查閱及統計部分辦學團體於正式選民登記冊中所佔的團體選民數目，保良局手握至少96票，中華基督教會及東華三院則分別持67及64票。

辦學團體 保良局最少96票

選舉制度修改前，以往選委會教育界及高教界分組界民均屬泛民票倉，本報接觸多名過往教育界或高教界選委當選人，查詢他們的參選意欲，他們都不願再就相關議題發表意見甚至具名，「唔講啦」，有人表明不會再參選。

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