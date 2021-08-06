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劉漢銓領愛國愛港15人戰法律界選委 否認中聯辦協調 湯家驊：非綑綁參選 互相協助

【明報專訊】選委會選舉提名期今日展開，各界別有意參選人陸續浮面。以往為民主派「票倉」的法律界，昨有監警會前主席梁定邦、律師會會長彭韻僖、全國政協前常委劉漢銓等15人聯合發表新聞稿表態參選，在名單上的行會成員湯家驊接受本報查詢時表示，15人並非綑綁參選，他表示不太熟悉各提名團體的負責人，15人可在爭取提名上互相協助。

法律界選委共有30席，當中6席為當然選委、9席為中國法學會香港理事中提名，餘下15席則由團體投票產生。15名法律界人士昨發表聯合新聞稿，當中稱「我們一群愛國愛港的法律界人士匯集15人站出來」，冀「更好地」維護香港法治精神、「更全面」反映整個界別訴求。部分人有建制背景，如本身為民建聯成員的律師盧懿杏等（見表）。

湯：無計劃共同進行選舉工程

湯家驊接受本報查詢時稱，15人無計劃共同進行選舉工程、除上述聲明外亦無共同政綱，不會相約報名，主要是互相協助爭取提名。他稱有信心獲足夠提名，但稱時間太迫切，冀趕及下周報名。至於15人為何共同出選，湯家驊稱劉漢銓早前知悉他正考慮出戰選委，故致電他建議加入。

首度參選選委的彭韻僖書面回覆本報時亦稱，名單牽頭人為劉漢銓，「早前經過劉律師跟我分析目前的情况，我覺得應該站出來」；並稱期望日後特首及立法會議員「一定要聆聽民意，做實事」，解決香港面對的各方問題及挑戰。

劉漢銓稱名單無人識所有成員

劉漢銓向本報表示，選舉辦法改變後，選委會在立法會及特首選舉都可提名及投票，有責任確保選出真正愛國者，故自己已多年沒參選「都要企出來」。對於名單如何合組，劉漢銓稱名單中無人認識所有團隊成員，但都是愛國愛港、「不是搞搞震」的人，大家傾談下便出選。被問到中聯辦有否協調，劉反問「關中聯辦咩事？」

其他界別方面，會計界共30名選委，一半由「香港會計諮詢專家」協商提名；香港會計師公會理事林智遠是專家協會理事之一，被問會否參與會內協商成為選委，他稱會在能力範圍內，盡量貢獻香港，但稱協會事務受保密協議所限，不便透露詳情。

會計界的另外15席經選舉產生，香港上市公司審核師協會理事陳錦榮表示積極考慮參選，並稱該會有逾15人有意參選，會內曾討論選舉形勢及辦法等，暫未詳細討論參選意向，料會再協調名單出選。該會理事包括畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳、德勤中國華南區主管合伙人歐振興等。

護協逾30委員無意參選

以往民主派曾派員參選醫學界及衛生服務界，兩界別今屆合併共佔30席，一半由選舉產生。香港護士協會主席源志敏表示，護協昨日開會商討特首選委選舉事宜，逾30名中央委員均無意參選醫學及衛生服務界；至於提名及投票意向，他稱護協持開放態度，會視乎參選人的政綱。

明報記者

相關字詞﹕法律界 選委會選舉 湯家驊

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