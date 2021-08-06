馬頭涌道合作社 市建收購呎價近2萬

補價劃一每呎2661 市建直接付

該發展項目涉及約155個業權，住宅單位面積介乎約800至1600平方呎，業主將有60日時間考慮收購建議。市建局今次提出的收購價打破九龍區最高呎價紀錄，對上一次錄得最高收購價是2018年大角嘴橡樹街／埃華街發展項目，市建局當時提出的收購價為18,023元。

市建局指出，重建合作社樓宇涉及處理解散合作社、完成修訂地契、分契等手續；已解散的前合作社員取得其單位業權後，有關單位會抵押予政府，直至業主向政府繳付補地價以撤銷有關限制後，才能自由轉售單位。為照顧社員需要，市建局引入新措施，除劃一補地價呎價外，亦提供免費法律支援協助「散社」；又會減免合資格合作社樓宇單位在轉售業權時涉及的從價印花稅及額外印花稅等。

測量師稱具吸引力 未足買同區新樓

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，現時土瓜灣新樓呎價約2.2萬至2.3萬元，市區局提出的收購呎價，扣除補地價金額後難以購買同區相同面積單位。但他稱補地價金額已算優惠，相信市建局與政府有默契以較高收購價增加收購吸引力。

陳超國又稱，若收購不順利，政府或要動用《土地收回條例》收回單位，可能引起法律訴訟，故他認為市建局提出的收購價具一定吸引力。