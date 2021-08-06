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3青年沙田站非法集結罪脫 官：極可疑惟控方未能舉證

【明報專訊】前年11月11日網民發起「大三罷」，2男1女涉在港鐵沙田站外非法集結及刑毁港鐵設施等。3人昨於沙田裁判法院被裁定非法集結、刑事損壞及違反《禁蒙面法》罪脫。裁判官彭亮廷裁決稱，3人與在場者同作全黑打扮，若稱他們僅路過現場「有違常理」，亦認為3人「極度可疑」，惟控方未能舉證該處發生非法集結及刑事毁壞，故所有控罪不成立。

3被告依次為電腦技術員林浩銘（21歲）、兩名大學生龔萬豪（22歲）及梁琬麒（18歲），同被控2019年11月11日在港鐵沙田站A2出口一帶參與非法集結，以及刑事毁壞包括玻璃窗、閘機、閉路電視等港鐵站設施。3人另各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪。

警證供屢受抨擊 難裁可靠

彭官稱，涉案的30至40名黑衣人分散各處，行為不同，控方亦未能舉證該非法集結在何時何地發生，或涉及哪些核心人物及其共同目的，認為無法在毫無合理疑點下舉證，裁定非法集結罪名不成立，而因並無發生非法集結，使用蒙面物品指控亦不成立。

此外，彭官認為3人攜有的手套，以及首被告攜帶的索帶、電筒和護目鏡，與刑事毁壞指控均無必然因果關係。加上指證首被告刑毁的便衣警員證供不斷受抨擊，難以裁定其證供可靠，故刑毁指控亦不成立。

【案件編號：STCC3584/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕沙田裁判法院 罪名不成立 身處非法集結時使用蒙面物品罪 刑事損壞罪 非法集結 沙田站 大三罷 反修例運動

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