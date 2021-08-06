刀嚇撐國安法義工 3少年還押屢違規判勞教

官：未見過咁多違規 辯方：初期未適應

同為17歲的3名被告依次為郭嘉駿、魯澤琛和呂良浩，判刑前已還押近14個月。法官陳廣池查閱3人的報告，稱首被告有數次違規紀錄，形容他「膽大包天」，並稱「17歲仔犯案，我做刑事審訊法官咁耐，未見過咁樣背景嘅人，竟然夠膽喺還押期間做咁多違規嘅嘢？」辯方解釋是被告還押初期未能適應所致，後期已有改善。

他又稱次被告犯規紀錄更嚴重，包括賭博、毆鬥，直斥他無紀律，辯方求情稱次被告母親患癌，冀法庭輕判。代表第三被告的辯方大律師則稱，其違規紀錄較輕微，分別是管有其他獄友的書籍、朱古力及未經批准剪髮。

陳官判刑時慨嘆，3名17歲中學生在政治動盪、暴力橫行的2019年犯下嚴重罪行，對3名年輕罪犯、其家庭以至整個社會是可悲。他續稱，3名血氣方剛年輕人沒有衝動行兇傷害女事主是萬幸，一旦傷害及殺害女事主，或會被控誤殺或謀殺。陳官又不同意辯方所指3人一時衝動，稱魯澤琛和呂良浩先在街站與義工爭執，及後到郭嘉駿家中，3人經商議後取刀返回現場，顯示有備而來，是伙同犯案。

陳官表示，控辯雙方經商討後，沒有控告「串謀意圖傷人罪」，就該罪行法庭大可不索取報告，直接判監。他稱，3人以為自己有言論自由，卻禁止其他人表達政見，以武力威嚇達到目的，最終要為此付上沉重代價，更令整個家庭受苦。

官問「3男兇兩女屬正義？」

法官判刑後請3人起立，寄語他們不要誤入歧途，「同路人叫你撐住，諗諗撐乜嘢先，受傷係你，前途盡毁係你」，更反問「3個男人兇兩個女人就係正義？」

【案件編號：DCCC 744/20】