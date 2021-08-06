被控打女兒 《大公報》記者簽保守行為

夫婦離異 女兒原隨母生活

被告張姓男子（45歲）報稱為《大公報》記者，原被控於2021年4月27日，在北角馬寶道某單位內對12歲女童X負有管養、看管或照顧責任，而故意襲擊X，其方式相當可能導致X受到不必要苦楚。控辯雙方同意的案情指出，被告與妻育有一名女兒，兩人2014年離婚後，女兒的撫養權歸母親。至2020年9月，當時12歲的女兒因升讀中學，遂搬到被告在北角的單位，與被告及外傭同住。

案發當日晚上11時許，女童沐浴後以毛巾遮蓋身體，被告叫女童收拾衣物，女童未有理會，父女繼而在睡房發生激烈糾纏，外傭介入調停不果，被告徒手打女兒身體一分鐘，女兒咬被告手指，被告再咬女兒左肩還擊，更以拖鞋打女兒頭部，對面鄰居聽到女童大聲呼救，於是報警。女童事後頭部兩側及左手無名指有輕微觸痛，右上眼皮、上背及前臂等多處有紅印，左肩有咬痕。

【案件編號：ESCC 911/21】