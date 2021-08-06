被控打女兒 《大公報》記者簽保守行為

【明報專訊】報稱在《大公報》任職記者的男子，涉今年在寓所徒手打12歲女兒身體，又用拖鞋打頭，女兒大叫下引起鄰居注意，揭發事件。男子被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，控方昨在東區裁判法院提出不提證供起訴，以簽保守行為處理。主任裁判官羅德泉下令被告自簽1000元守行為12個月，其間不得干犯任何涉暴力罪行。
夫婦離異 女兒原隨母生活
被告張姓男子（45歲）報稱為《大公報》記者，原被控於2021年4月27日，在北角馬寶道某單位內對12歲女童X負有管養、看管或照顧責任，而故意襲擊X，其方式相當可能導致X受到不必要苦楚。控辯雙方同意的案情指出，被告與妻育有一名女兒，兩人2014年離婚後，女兒的撫養權歸母親。至2020年9月，當時12歲的女兒因升讀中學，遂搬到被告在北角的單位，與被告及外傭同住。
案發當日晚上11時許，女童沐浴後以毛巾遮蓋身體，被告叫女童收拾衣物，女童未有理會，父女繼而在睡房發生激烈糾纏，外傭介入調停不果，被告徒手打女兒身體一分鐘，女兒咬被告手指，被告再咬女兒左肩還擊，更以拖鞋打女兒頭部，對面鄰居聽到女童大聲呼救，於是報警。女童事後頭部兩側及左手無名指有輕微觸痛，右上眼皮、上背及前臂等多處有紅印，左肩有咬痕。