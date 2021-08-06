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港聞二

幼園校長憂致濫報 社工恐損受助人信任

【明報專訊】政府擬強制教師、醫護、社工等專業舉報懷疑虐兒個案。有教育界及社福界從業員對此感擔憂，認為一般從業員難以判斷虐兒個案，擔心造成大量虛報、濫報情况。有醫生則表示其專業守則一直要求他們舉報虐兒，認為立法對業界影響不大。

幼園校長憂刑事程序傷害兒童

萌兒幼稚園校長張如卉認為，一般學校教職員難以識別虐兒個案，亦難以判斷其嚴重性，若當局立法強制舉報，教育界或因懼怕負上刑責而「見到有受傷就舉報」，造成大量虛報。她又說，部分家長因家庭問題或一時情緒失控體罰子女，該些案情十分輕微，亦難以入罪，但兒童經歷刑事調查程序時或受心理傷害，認為舉報並非協助該類家庭的最佳選項。

張認為「5歲女童受虐案」是極端個案，認為立法強制舉報虐兒「有啲太犀利」，當局若立法，她認為應向業界提供更多資源、指引及培訓，同時提供更多個案分析，協助業界適應。

社總：初步有少少保留

香港社會工作者總工會外務副會長張志偉說，對強制舉報虐兒機制「初步有少少保留」，現時專業守則及指引已要求社工呈報懷疑虐兒個案，擔憂一旦刑事化，社工可能因擔心刑責或求自保，而出現「濫舉報」及「篤灰」等，亦可能影響社工與服務對象之間的信任，「對社福界未必是最好」。政府擬採用「有造成嚴重傷害的迫切風險」作舉報準則，他關注有什麼情况需舉報及前線應如何判斷。他強調認同要保護兒童，包括可研究如何加強前線辨識虐兒個案及加強呈報機制。

兒科專科醫生劉成志表示，醫護界別專業守則一直要求前線醫護人員主動舉報疑虐兒個案，立法強制舉報對醫護界沒大影響。他認為及早預防及制止虐兒案是立法精神，立法具刑責已有相當警惕作用，刑罰輕重需社會討論。他認為現時本港虐兒情况非十分嚴重，立法初期毋須用重典，若日後虐兒情况加劇，可考慮加重刑罰。

醫生：一直要求舉報 沒大影響

醫學界立法會議員陳沛然稱自己絕對贊成保護兒童，但認為立法強制舉報令各界擔心負上刑責，造成大量虛報，亦令家長、子女及各專業人士之間關係變得緊張。他以「打手板」為例，稱難以界定是否屬嚴重個案，又認為「造成嚴重傷害的迫切風險」界線模糊，「受傷害」及「有風險受傷害」本質上不同，若法律上一刀切涵蓋所有情况，會令業界無所適從。

相關字詞﹕虐兒罪 虐兒

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