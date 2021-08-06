深圳培僑聘80港人教師 將助考內地執教資格

學費料9.6萬至11萬元人幣

在內地生活的本港學生可入讀深圳民辦學校的港籍學生班或港人子弟學校，培僑信義學校則是12年制「一條龍」中小學。該校由本港培僑教育機構及內地信義集團合辦，校舍位於深圳龍華區，新學年開辦小一至中四級，每年學費擬介乎9.6萬至11萬元人民幣。港籍生由小學到初中修讀本港課程，到高中可選讀中學文憑試（DSE）、國際預科（IFY）或英國高考（GCE A-Level）課程。校方今年2月曾稱香港課程不設內地的政治課。

取錄1200學生 八成港籍

培僑信義學校總校長吳育智接受本報訪問，稱學校在新學年取錄約1200名學生，八成為港籍生，其餘為內地生。吳說港籍生當中，大部分原居深圳、入讀當地學校，家長看中新校設施齊全，加上以英語為主要教學語言，故安排子女轉學。他不排除有原本在港讀書的跨境生，礙於疫下無法來港上學，因而轉讀其校。

該校已聘請約100名教師，其中約80名為香港教師，負責教授香港課程，他們薪金水平依從本港教師薪級表，校方亦為他們提供食宿。吳說，有原本任職本港英中副校長、第一組別（Band 1）學校的中層教師亦加入新校團隊。該校將助教師考取內地執教資格，吳說部分教師因此應徵，冀日後在大灣區發展。他續稱，校方會助相關教師修讀課程，並應考筆試以獲取資格，料需時半年至一年。

稱與教局商討深圳考DSE

該校首批中六生3年後將應考中學文憑試（DSE），現時DSE試場均設於本港，被問日後培僑信義學校會否成為DSE試場，免卻該校學生跨境應試，吳育智說，一直與教育局及考評局商討有關問題，「進展比較順利」，但當局要研究試卷運送、保密等問題，相信其校中六生日後可於深圳校舍應考DSE。本報向教育局查詢設外地DSE試場詳情，教育局回覆稱會與該校保持聯絡，現時未有資料可提供。

本港不少家庭聘請外傭照顧年幼子女，但培僑信義學校顧問、香港的培僑書院副校長王惠成說，內地很多雙職父母，他們未必聘請外傭，「普遍想子女晚點放學」，故新校擬於課後提供「選修課」。學生可報讀不同課程，範疇涵蓋外語、音樂、體育、STEM等，大部分課程免費，不計算學業成績，每學期學生可自由選擇參加。

明報記者