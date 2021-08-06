港聞

港聞一

深圳培僑聘80港人教師 將助考內地執教資格

【明報專訊】政府近年鼓勵港人到大灣區內地城市發展，深圳港人子弟一條龍學校「深圳香港培僑書院龍華信義學校」（下稱培僑信義學校）9月開學。新校設中小學部，港籍學生可選讀香港課程，由持本港學位教師教育文憑（PGDE）教員授課。校方表示兩輪招生均接獲超額報名，共取錄1200名學生；亦招聘約80名香港教師，當中有人原任職本港英中副校長、官津學校中層人員等，部分盼到新校工作並考取內地教師資格，日後在大灣區發展。

學費料9.6萬至11萬元人幣

在內地生活的本港學生可入讀深圳民辦學校的港籍學生班或港人子弟學校，培僑信義學校則是12年制「一條龍」中小學。該校由本港培僑教育機構及內地信義集團合辦，校舍位於深圳龍華區，新學年開辦小一至中四級，每年學費擬介乎9.6萬至11萬元人民幣。港籍生由小學到初中修讀本港課程，到高中可選讀中學文憑試（DSE）、國際預科（IFY）或英國高考（GCE A-Level）課程。校方今年2月曾稱香港課程不設內地的政治課。

取錄1200學生 八成港籍

培僑信義學校總校長吳育智接受本報訪問，稱學校在新學年取錄約1200名學生，八成為港籍生，其餘為內地生。吳說港籍生當中，大部分原居深圳、入讀當地學校，家長看中新校設施齊全，加上以英語為主要教學語言，故安排子女轉學。他不排除有原本在港讀書的跨境生，礙於疫下無法來港上學，因而轉讀其校。

該校已聘請約100名教師，其中約80名為香港教師，負責教授香港課程，他們薪金水平依從本港教師薪級表，校方亦為他們提供食宿。吳說，有原本任職本港英中副校長、第一組別（Band 1）學校的中層教師亦加入新校團隊。該校將助教師考取內地執教資格，吳說部分教師因此應徵，冀日後在大灣區發展。他續稱，校方會助相關教師修讀課程，並應考筆試以獲取資格，料需時半年至一年。

稱與教局商討深圳考DSE

該校首批中六生3年後將應考中學文憑試（DSE），現時DSE試場均設於本港，被問日後培僑信義學校會否成為DSE試場，免卻該校學生跨境應試，吳育智說，一直與教育局及考評局商討有關問題，「進展比較順利」，但當局要研究試卷運送、保密等問題，相信其校中六生日後可於深圳校舍應考DSE。本報向教育局查詢設外地DSE試場詳情，教育局回覆稱會與該校保持聯絡，現時未有資料可提供。

本港不少家庭聘請外傭照顧年幼子女，但培僑信義學校顧問、香港的培僑書院副校長王惠成說，內地很多雙職父母，他們未必聘請外傭，「普遍想子女晚點放學」，故新校擬於課後提供「選修課」。學生可報讀不同課程，範疇涵蓋外語、音樂、體育、STEM等，大部分課程免費，不計算學業成績，每學期學生可自由選擇參加。

明報記者

相關字詞﹕吳育智 學校 一條龍 港人 大灣區 深圳香港培僑書院龍華信義學校

上 / 下一篇新聞

舞弊控罪撤 黃耀明區諾軒守行為 控方認無直接證據涉酬邀籲投票
舞弊控罪撤 黃耀明區諾軒守行為 控方認無直接證據涉酬邀籲投票
黃庭外唱《問我》 寄語港人撐下去
黃庭外唱《問我》 寄語港人撐下去
在美港人准留18月 澳洲「避風港」擴至BNO
在美港人准留18月 澳洲「避風港」擴至BNO
加國更新港旅警指離境或受阻 港斥故意曲解入境修例
加國更新港旅警指離境或受阻 港斥故意曲解入境修例
鄒幸彤保釋：「未審先囚」不應是慣例
鄒幸彤保釋：「未審先囚」不應是慣例
港大禁學生入校 張達明同晚辭校委 稱辭任多個考慮 前校委嘆失僅餘開明派
港大禁學生入校 張達明同晚辭校委 稱辭任多個考慮 前校委嘆失僅餘開明派
港大7校董公開信 促撤學生處分
港大7校董公開信 促撤學生處分
官媒上周轟毒瘤 教局斷交 教協稱將推動正面認識國情
官媒上周轟毒瘤 教局斷交 教協稱將推動正面認識國情
擬立法7類專業須報虐兒 違者可囚 涵教師醫護社工 「有嚴重傷害迫切風險」作準則
擬立法7類專業須報虐兒 違者可囚 涵教師醫護社工 「有嚴重傷害迫切風險」作準則
幼園校長憂致濫報 社工恐損受助人信任
幼園校長憂致濫報 社工恐損受助人信任
「沒有保護罪」立法 料趕不及本屆立會
「沒有保護罪」立法 料趕不及本屆立會
網傳打仔片 男警隔年半控虐兒准保釋
網傳打仔片 男警隔年半控虐兒准保釋
被控打女兒 《大公報》記者簽保守行為
被控打女兒 《大公報》記者簽保守行為
刀嚇撐國安法義工 3少年還押屢違規判勞教
刀嚇撐國安法義工 3少年還押屢違規判勞教
披露游乃強受查案12月審 林卓廷將出庭自辯
披露游乃強受查案12月審 林卓廷將出庭自辯
法官郭偉健「解禁」首日 准去年七一刺警相關兩案合併
法官郭偉健「解禁」首日 准去年七一刺警相關兩案合併
3青年沙田站非法集結罪脫 官：極可疑惟控方未能舉證
3青年沙田站非法集結罪脫 官：極可疑惟控方未能舉證
船員墮艙昏迷 直升機拯救
船員墮艙昏迷 直升機拯救
馬頭涌道合作社 市建收購呎價近2萬
馬頭涌道合作社 市建收購呎價近2萬
領消費券平台 當局稱不容中途轉
領消費券平台 當局稱不容中途轉
認兩襲女友人 理大廚房佬還押
認兩襲女友人 理大廚房佬還押
劉漢銓領愛國愛港15人戰法律界選委 否認中聯辦協調 湯家驊：非綑綁參選 互相協助
劉漢銓領愛國愛港15人戰法律界選委 否認中聯辦協調 湯家驊：非綑綁參選 互相協助
正式選民冊較臨時冊增80人 教界佔最多 增25人
正式選民冊較臨時冊增80人 教界佔最多 增25人
焊工料「復陽」 何栢良促當新確診追蹤 港封區澳全民檢測暫零個案
焊工料「復陽」 何栢良促當新確診追蹤 港封區澳全民檢測暫零個案
內地澳門搭機來港 須持3日內陰性證明
內地澳門搭機來港 須持3日內陰性證明
抗疫基金撥3.8億 津貼旅業跨境客運業
抗疫基金撥3.8億 津貼旅業跨境客運業
中大研究：兒童驗5種腸菌 可助辨識自閉症
中大研究：兒童驗5種腸菌 可助辨識自閉症
七旬漢倒斃遊樂場 警拔槍拘懷刀男子
七旬漢倒斃遊樂場 警拔槍拘懷刀男子
通渠誇大淤塞收費萬元 兩漢涉欺詐刑恐被捕
通渠誇大淤塞收費萬元 兩漢涉欺詐刑恐被捕
警拘販毒三父女 檢值2800萬海洛英
警拘販毒三父女 檢值2800萬海洛英
借錢不遂弒父棄屍 經紀囚終身
借錢不遂弒父棄屍 經紀囚終身
華為雲端7.8億元吸客 千中選百助初創
華為雲端7.8億元吸客 千中選百助初創
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】劉慕裳又係中學舊生 林大輝再被「追數」
【Emily】劉慕裳又係中學舊生 林大輝再被「追數」
【Emily】李靜金句網上爆紅 政府出post都講 企穩中間
【Emily】李靜金句網上爆紅 政府出post都講 企穩中間
【Emily】劍擊四子Ig談理想女友 張家朗「被代答」
【Emily】劍擊四子Ig談理想女友 張家朗「被代答」
【Emily】聞DQ風無辭職 區議員：約咗體檢，睇定啲
【Emily】聞DQ風無辭職 區議員：約咗體檢，睇定啲
【Emily】用立會開支買梳化 何俊賢歸咎「黑暴」
【Emily】用立會開支買梳化 何俊賢歸咎「黑暴」
【Emily】全港約2500野豬 環署唔係靠估
【Emily】全港約2500野豬 環署唔係靠估