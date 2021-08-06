官媒上周轟毒瘤 教局斷交 教協稱將推動正面認識國情

另宣布退出國際教育組織

教育局長楊潤雄昨向全港學校教師發信，稱教協近年言論和行徑往往與教育專業不符，本質上與政治團體無異，局方不能再視之為教育專業團體，故終止與該會工作關係。楊向教師稱，「請大家審慎考慮教協近年的言論和行徑，深思該會是否真正能代表自己」。

教協過去數日先後向會員發信重申立場、退出職工盟等（見表），昨日再宣布成立中國歷史文化工作組，由教協前會長、現任監事張文光及資深中史科教師、監事陳漢森任顧問，資深中史科教師、理事陳仁啟出任工作組召集人。教協稱工作組將籌備活動，推動教師正面認識中史、國情及文化，以培養學生家國情懷。

《大公報》昨報道教協在反修例運動期間，曾向國際教育組織「匯報香港最新情况」，指控教協「勾結外國勢力」。教協昨表示，前日（4日）已去信該組織，即時終止其會籍。根據國際教育組織網頁資料，共有383個會員團體，代表來自178個國家或地區、逾3200萬名教師和教育支援人員；宗旨包括協助教師組織發展、支持教師專業發展等。

教育局長楊潤雄昨向全港教師發信，指「有組織借教育專業之名，行政治之實」，「直接或間接地把部分教師及學生推向違法、被捕、入獄的不歸路」，也損害教師團隊的專業地位及社會人士的信任，楊稱就此局方全面終止與教協的工作關係。他說，教師所需的資訊、服務及協助，非僅教協可提供，舉例指教協轉介的投訴個案不會得到特別處理。他建議教師可就工作上的問題與當局聯絡，「教育局必定會盡力提供意見、協助及支援」。

蔡子強：教協讓步 大局觀念重

本身是教協會員的中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，創立數十年的教協或不想步其他醫護、法律等組織後塵終止運作，加上教協聘用很多員工，他形容教協較其他組織有包袱、大局觀念較重。他又說教協近日有相當多讓步，部分做法例如退出職工盟，在數年前是匪夷所思，但現時政治氣氛惡劣，他理解教協做法。他冀北京及特區政府留有餘地，稱倘當局對教協仍有下一步行動，或使港人思考現時本港尚剩多少空間。

蔡說無法評估教協日後生存空間，但他引述全國人大常委譚耀宗指，「希望教協重返正軌」，認為相關說法「未去到太盡」，對教協的口徑較其他組織寬鬆。