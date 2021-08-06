港大7校董公開信 促撤學生處分

港大重申需採措施控制風險

7名港大校董包括趙潔儀、麥東榮等昨發公開信，要求校委會撤回對學生的處分，稱校委會決定在法理上不恰當，在沒有聽取任何相關學生的辯解而作處分，程序上有違自然公義原則。

據前日聲明，校委會決定學生禁足校園及用設施，未提及經紀律委員會聆訊等程序。張達明昨於商台節目稱，校委會決定基本上「越權」，他舉例，過去校方解僱法律學院副教授戴耀廷，當時都跟程序，設立紀律委員會「一層一層過晒」，最後呈交校委會作最後決定。他稱，涉事同學「一日是學生，一日未受紀律聆訊，為何可變相褫奪他們做學生的權利？」

港大發言人昨未回應程序事宜，重申大學需要採取措施，確保有效控制風險，關注的是大學做好風險管理，而非處分學生。港大又表示，校委會作為大學的最高管治機構，其中一項重要責任是確保大學做好風險管理，強調校委會的決定是考慮到評議會事件對大學的安全、聲譽和法律責任會帶來風險。