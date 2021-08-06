港大禁學生入校 張達明同晚辭校委 稱辭任多個考慮 前校委嘆失僅餘開明派

港大學生會評議會上月7日「感激」七一刺警案自戕身亡的疑兇，港大校委會發聲明前晚（4日），勒令有份開會的學生禁止入校及使用設施。張達明昨於商台節目中表示，前晚辭任港大校委，未回應是否與校委會決定有關。他解釋辭任是「好多考慮」，指「好忙時要選擇有什麼仲有能力做」。

質疑校委會越權 未回應與辭任是否有關

張達明稱，對校委會決定感難過，認為學生縱不對，亦好快道歉，「我很難過，為什麼作為大學不是去培植學生、培育學生，有錯能改，而是不知何故忽然便去到校委會，作出這樣決定」。他稱，學校設紀律委員會是有規有矩，讓學生有申辯機會才作決定，質疑校委會「越權」（見另稿）。

任內爭取申作軍盡職調查不果

張達明在2016年經職員投票選出擔任校委，他當時表示，「知道這個時勢不容易做校委」，仍會竭盡所能維護港大核心價值、推動校委會行事指引守則。他於爭議聲下緊守持平，港大任命申作軍及宮鵬為副校長，外界對申是否黨委存疑，張達明當時稱，比較理想的做法是做盡職調查，但爭取不果；面對港大5月與學生會「割席」，他說「禮崩樂壞，夫復何言」。

去年11月卸任校委的李梓成表示，對張達明辭任校委一事傷感，稱張達明2016年加入校委會，當時有數名「改革派」、「開明派」獲選為校委，張達明辭任意味留至最後的一人亦退場。他稱張達明於校委會表達中肯、客觀意見，亦按程序專業行事，憂慮校委會缺乏多元聲音，處理大學發展如深圳分校、學生行為事宜只有「一言堂」。

孫曉嵐：張辭任對校委會是損失

港大學生會前會長、前校委孫曉嵐稱，張達明經職員投票選出成為校委代表大部分職員意見，認為張達明在任校委時的決定能基於港大整體利益、學生發展着想，辭任對校委會是損失。孫曉嵐稱，部分校委由特首委任，校委會的組成令該會易受政治干預。她稱，代表教職員、學生的校內聲音一直是校委會內少數派，近年更愈來愈少人願擔任這些角色，要保護學術自由、院校自主的核心價值愈見艱難。