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加國更新港旅警指離境或受阻 港斥故意曲解入境修例

【明報專訊】加拿大政府周二（3日）更新對香港旅遊忠告，提及香港本月1日生效的《2021年入境（修訂）條例》賦權當局阻止個別人物離境，有關條文並不清晰。保安局昨晚發稿稱強烈不滿有關失實陳述，並稱修例因落實《國際民用航空公約》的「預先通報旅客資料」系統，只適用於入境航班，質疑對方故意曲解有關條文之目的和背景，呼籲加拿大政府修正立場。

修例8．1生效 加：條文含糊

加拿大旅遊忠告網頁周二（3日）更新內容，提及香港《2021年入境（修訂）條例》8月1日生效，當局獲賦權阻止個別人物離境，指條文欠清晰，阻止離境原因可能是有關人物、家人及僱主正受刑事或民事調查，而相關人物離港前不會知道自己被限制出境，亦難以向當局獲取行動受限制的資料。

加拿大忠告國民，一旦因而無法離開香港，應諮詢律師及通知加拿大駐港澳總領事館。

稱正研旅客資料通報系統

保安局：須過立會未生效

本港保安局在聲明表示，修訂條例賦權局長就運輸工具提供乘客資料訂立規例條文，履行港府在《國際民用航空公約》落實「預先通報旅客資料」系統的國際責任，按規定航空公司須在航機起飛赴港前，向入境處提供所有乘客及機組人員的資料，而這只適用於入境航班。現時已有逾90國家推行該系統，包括加拿大、美國及澳洲等。

局方又表示，曾去信外國駐港領事表明有關系統要求來港而非離港航機提供乘客資料，並稱正研究本港「預先通報旅客資料」系統的整體運作安排，相關系統經立法會審議並通過附屬法例，以及批准撥款才正式落實，現階段不會生效。

相關字詞﹕限制出境 保安局 入境條例 旅遊警示 加拿大

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