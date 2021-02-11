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在美港人准留18月 澳洲「避風港」擴至BNO

【明報專訊】美國總統拜登周四（5日）宣布向身處美國的港人提供「臨時避風港」安排，將允許相關者延長在美國逗留時間18個月。拜登在聲明稱，措施是回應中國政府對在香港的權利與自由的嚴重侵蝕，美國不會動搖對港人的支持。另外，澳洲內政部亦向當地媒體證實「避風港」政策擴大至持英國國民（海外）護照（BNO）港人。

拜登在備忘指示國土安全部長採取措施，對公布備忘之日身處美國的港人給予18個月「延期離境」安排，除非相關者在美國犯重罪或兩項或以上輕罪及遭定罪者，或國土安全部長認為該人在美國不符合美國利益或對公共安全構成危險，或對美國產生潛在嚴重不利外交政策影響等。

拜登指示准非公民就業

同時，拜登亦指示國土安全部長在此期間批准合資格非公民就業，並考慮暫停對F-1非移民類的香港留美學生的監管要求。拜登稱中國單方面將《港區國安法》強加香港，損害港人的權利和自由，包括受《基本法》和《中英聯合聲明》保護的權利和自由。他說，過去一年中國持續打擊香港的自治，破壞香港僅餘的民主進程及制度，對學術自由施加限制並打擊新聞自由，美國不會動搖對港人的支持。

另外，澳洲政府去年7月為當地港人設立「避風港」政策，原本只適用於特區護照持有人。澳媒「SBS中文」昨報道，澳洲內政部證實「避風港」政策擴大至持BNO港人，即去年7月9日後已持有臨時技術簽證或畢業生簽證的BNO持有者，可延長簽證5年至2025年7月8日，簽證期限屆滿前他們有申請永久居留的途徑。

另外，內政部發言人早前向澳媒表示，7月7日起當局以「最高優先次序」審批特區護照和BNO持有人的技術簽證申請和其擔保申請。本報昨向澳洲內政部查詢，截稿前未有回覆。

移民顧問料BNO受惠者不多

香港寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪表示，持BNO港人一般會同時持有特區護照，「避風港」擴大至BNO的受惠人數不多。天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡表示，很少澳洲留學生只持BNO，相信影響不太大，但可讓有意放棄續領特區護照者多一個選擇。

相關字詞﹕中英聯合聲明 基本法 拜登 中國 香港 港區國安法 美國

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