舞弊控罪撤 黃耀明區諾軒守行為 控方認無直接證據涉酬邀籲投票

區續就流水集會案服刑

被告為報稱學生的區諾軒（34歲）和歌手黃耀明（59歲），原被控2018年3月在立法會補選期間做出舞弊行為，即為另一人提供娛樂以誘使對方在該選舉中投票給區諾軒。區諾軒因8．18流水式集會案判囚，須繼續服刑。

控方：黃只唱了兩曲 案情輕

控方在庭上指稱，雖然提供娛樂作選舉舞弊的行為嚴重，但本案案情相對較輕，黃耀明只在造勢大會唱了兩首歌，考慮兩被告態度和背景後，同意辯方稱以簽保守行為處理。

辯方稱，雖然兩被告在案中角色不同，但區諾軒已明白本案嚴重性在於影響公眾對選舉觀感，加上沒證據顯示黃耀明在本案收取報酬，望法庭考慮二人背景、案發時間短，以及區諾軒與執法機構合作，批准簽保守行為。

羅官問控方有無直接證據顯示區諾軒有向黃耀明給予報酬，控方稱沒有。羅官再問有否相關證據顯示區諾軒邀請黃耀明作投票呼籲，控方確認沒有，又說針對二人的證據相若。羅官經考慮後決定一視同仁，下令二人以相同條件簽保守行為，並撤回控罪。

案情指出，2018年立法會港島區補選於3月11日舉行，區諾軒為4名候選人之一，最終以超過13.7萬票當選。區諾軒自2018年2月底起，多次在社交平台發文，宣布3月3日晚上於中環愛丁堡廣場舉行「黑夜點燈 香港人心不死」造勢大會，集會前數小時又在專頁宣布黃耀明將於集會表演，而黃事前亦於個人社交平台帳戶發布5則帖文宣傳大會。

黃耀明當晚上台演唱《每日一禁果》及《It's My Party》，下台前說：「It's our party，3月11號選區諾軒呀吓。」翌日區諾軒的專頁分享該集會短片，包括黃耀明的表演及他向出席者的呼籲，區把短片及該則宣布黃耀明會在集會表演的帖文申報為選舉廣告。

【案件編號：ESCC 1680/21】

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