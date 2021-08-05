【Emily】報業公會頒獎 茂波主禮「失而復得」

【明報專訊】香港報業公會2020年香港最佳新聞獎頒獎禮噚日喺1號風球下舉行，Emily嘅同事及同行嘅努力獲得肯定。今次新聞獎中，《明報》共奪得10個獎項，當中最佳新聞報道及最佳圖片（新聞組）都攞到冠軍。《港區國安法》去年6月30日深夜頒布，逾百頁法律條文首次曝光，《明報》港聞同事及編輯與時間競賽，趕喺「死線」前完成詳盡報道，畀讀者全方位了解呢條對香港影響深遠嘅法例，獲得最佳新聞報道冠軍。
明報奪10獎 疫下不設宴
噚日做主禮嘉賓嘅財政司長陳茂波就講笑話，今次體驗咩叫做「打風都打唔甩」，因為頒獎禮原本喺6月28日舉行，但當時佢要上京出席中共建黨百年活動，以為出席唔到頒獎禮，咁啱頒獎禮因黑雨來襲改期，最終都係由佢主禮。傳媒行業過去一年風雨飄搖，陳茂波就話，香港除咗係國際金融中心，亦致力喺「十四五規劃」下同大灣區城市合力，打造成為國際創科中心，過程中自由流動嘅資訊至為重要，又話專業、公正、客觀同持平嘅傳媒，係呢項要素嘅保障，亦係社會大眾嘅需要同期望。
頒獎禮喺金鐘一酒店舉行，報業公會主席甘煥騰就話，以往得獎者都可以食番餐，但今年疫情下只設頒獎儀式，期望明年舉辦時大家可以食餐好。佢話今年有607份參賽作品，水準甚高。