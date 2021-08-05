孩子頸椎病誤當瞓捩頸 港大：七成個案延誤求醫

人的首兩節頸椎（即寰椎和樞椎）負責頭部轉動，若脫位將無法配合活動造成AARD，病徵似落枕，患者可能頸痛、頸或頭部傾側、頸部肌肉疼痛等。七成AARD患者是12歲以下小童，本身健康良好。現時兩成半AARD患者病因不明，其餘由上呼吸道感染、接受頭頸外科醫療程序、輕微創傷等引致。

家長張太的10歲女兒年初向她反映頸痛，頭部亦輕微傾側，張太當時以為女兒疫下長時間看電腦上網課，令頸部肌肉繃緊致痛。起初張太為女兒按摩，又聽親友介紹帶她到跌打及脊醫求診，兩者均未能診斷患上AARD。不同療法並未紓緩張太女兒痛症，拖延數月才求助骨科醫生。結果女兒病情加劇，惡化成「枕骨寰樞椎旋轉脫位」（OAARD）。

罕見寰樞椎旋轉脫位

嚴重者損腦幹神經

港大李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系名譽臨牀助理教授高日藍說，很多時候家長以為子女常打遊戲機或落枕致頸痛、問題輕微，加上本港容易尋找推拿、針灸等紓緩痛症方法，致患者耽誤治療。高說AARD嚴重影響包括腦幹神經線受損，造成即時生命危險。

該學系系主任兼講座教授張文智說，每年約10多名AARD患者到公立醫院診治，過去兩年接觸的患者有七成延遲醫治，令病情惡化。張說AARD較罕見，很多醫生未必認識此病，建議家長若發現孩子頸痛、無法轉動頭部，問題持續數日至一周，應盡快向骨科醫生求醫。