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美食博覽禁食 下周開鑼 抽風機吹雞煲 香味吸客

【明報專訊】美食博覽去年因新冠疫情停辦，闊別一年後，今年將於本月12至16日在會展舉行，但展場內不准試食及飲食。香港貿發局副總裁周啟良表示，八成半參展商稱支援至少一款電子消費券的支付工具，預期能刺激消費，料入場人次與以往約48萬相若。有首次參展品牌推出一元雞煲即食包，並以抽風機傳出香氣吸客；有酒商認為市民對展覽「餓了很久」，預期生意上升兩成。

一張門票通行另外4展覽

美食博覽與其他4個展覽同期舉行，一張門票可穿梭所有展場，包括香港國際茶展、家電家品博覽、美與健生活博覽、今年新設的香港國際美酒展（特別展），合共逾880間參展商。

今次美食博覽有一元雞煲及一元海味供市民搶購。首次參展品牌「樂婷媽媽」在展期每日下午1時及3時，以一元出售雞煲即食包，每個時段限量10個。品牌創辦人Jessica表示，原主打到會服務，疫情下轉型雞煲即食包食品，有感最近市民消費意欲旺盛，加上消費券「多一筆錢」，有信心能掙回今次展覽約8萬元投資成本。她說，今年不能試食，特意安排現場煮雞煲，再配合抽風機傳出香味吸客。

鴻星食品在展覽首日發售1元海味盛薈盒裝，限量30盒，內有鮑魚、花膠、海參等。鴻星以往推出即場烹調的海味供市民食用，但今年不准飲食，全部轉為預先包裝產品，亦會推出消費券優惠，部分商品以八達通付款會多送一件，吸引更多人消費。

稱市民對展覽「餓了很久」

有展商預期生意升兩成

日本酒及希臘酒類進口商中正商航（中國）有限公司的市場及運營總監蔡毅虹說，對銷情樂觀，公司今年「重槌出擊」，由以往租用兩攤位擴展至4個，形容市民對展覽「餓了很久」，預期消費券讓大家購物「鬆手一些」，料生意上升兩成。

八達通入場 無紙本門票 已打針免費 名額3萬

貿發局副總裁周啟良說，因應政府疫情措施，入場人數收緊至場地容納上限一半，已預留緩衝區讓市民排隊，呼籲市民於上午或晚上6時後人流較小時入場。現場不設實體門票銷售，市民可即場以八達通入場，或預先在便利店購票。另外，大會送出3萬個免費入場名額予接種一針或以上疫苗的市民，市民需在本月12、13或16日中午12時前出示疫苗接種紀錄進場，名額先到先得。

相關字詞﹕貿發局 消費券 新冠疫情 美食博覽 雞煲 樂婷媽媽

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