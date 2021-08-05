指女囚須穿長褲歧視 鍾雪瑩提覆核 邵家臻：夏天著四季褲 易發癢生熱痱

本案原告為鍾雪瑩，被告為懲教署長。入稟狀指，原告曾任立法會議員助理，因無牌管有槍械案而還押於羅湖懲教所。按懲教署規定，女還押者或在囚者須穿上長褲。原告從今年4月起，多次口頭詢問懲教人員，踏入夏季後可否不用穿長褲，惟被拒絕。

懲教署長今年5月頒令，還押或在囚者要由冬季服裝改夏季服裝，男性須穿短褲，女性仍穿冬季的長褲。入稟狀指此規定對男女囚犯構成差別待遇，亦令原告承受健康問題，例如長出汗疹。原告曾去信申訴專員投訴，但未收到回覆。

入稟狀稱，懲教署僅基於性別，拒絕批准原告及其他女還押者在夏季穿短褲，構成非法性別歧視，違反《基本法》、《香港人權法案條例》及《性別歧視條例》。原告強調，有男還押者在夏天可以赤裸上身，顯示署方的服裝規定與維持紀律無關，原告只想爭取與男囚友同等待遇可穿及膝的短褲。

入稟狀指構成差別待遇 鍾承受健康問題

懲教署回覆查詢指，個案已進入司法程序，署方不會評論。「石牆花」創辦人邵家臻表示，一直要求懲教署改善監房酷熱問題，署方僅放寬家屬購入冰巾的規定，「我唔係要囚友住五星級酒店，只想佢哋唔好熱到病」。

「長毛」梁國雄早前男囚犯剪短髮的規定提出司法覆核，獲裁定終極勝訴，惟懲教署後來要求女囚犯亦要剪髮。邵表示，如果本宗覆核勝訴，署方或以同一邏輯要求男囚犯穿長褲，「一定畀全世界恥笑」。

邵：非爭取「五星級」待遇 只盼唔好熱到病

邵又說，女囚友同時面對不少生活難題，例如懲教署約每兩星期派發一卷廁紙，如果家屬沒有購入物資，囚友每日只可以用數格廁紙解決大小二便；有人曾為了節省紙巾而「忍尿」，終患上尿道炎。

【案件編號：HCAL1094/21】