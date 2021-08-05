前區議員探監 控串謀偷運口罩出獄 稱還押者擔心獲派國產口罩質量

被告依次為前區議員方浩軒（25歲）和還押者吳偉豪（39歲），同被控於去年6月23日串謀將一個中國製「聖光」口罩及包裝袋攜離荔枝角收押所。吳偉豪當時因涉管有100公斤汽油而還押，其後罪成判囚5年，現正服刑。

准私人會面 閉路電視監控

懲教人員稱見枱底下有動作

控方案情指，當日首被告方浩軒與蔡姓議員助理公務探訪次被告吳偉豪，蔡提出讓兩名被告私人會面，二級懲教助理張啟豐與蔡離開探訪室。高級懲教主任郭穩捷從閉路電視目擊，吳偉豪從褲袋取出一物，收到桌上的一疊文件底下，方浩軒彎腰伏枱，並在枱底做了一些手部動作。其後，方浩軒在詢問下從褲袋取出一藍色口罩連包裝袋，及一張寫有藍色字迹的字條。

另外，懲教署截取兩封吳偉豪交予懲教署寄出的信件，內容提及他不滿獲分配中國製口罩，而非懲教署在香港製造之CSI口罩，不過截取該信件的二級懲教助理在辯方盤問下同意，沒有親眼看到吳偉豪撰寫該信件。

自辯稱以為會返回會面室

未即歸還口罩 無意帶走

庭上亦播放次被告吳偉豪在案發前一天與親友的探訪片段，吳提到翌日有公務探訪，說「叫『黑記』帶定多啲嘢，我有嘢畀佢」，又提到會與首被告方浩軒有1分鐘私人時間，稱「佢知我要做咩㗎喇」。

方浩軒庭在庭上自辯稱，不知道吳口中的「黑記」是誰，否認與吳有協議助他帶走一口罩。案發當日，吳偉豪稱文件下有一口罩，催促他收起並在懲教人員離開後再查看，又稱擔心該口罩的質量。他當時認為吳不願懲教署得知他曾表達口罩的事情，故他收起口罩，以免吳偉豪「為難」。其後懲教署需消毒會面室，他理解消毒後會折返繼續會面，故未有歸還該口罩，及後因被捕而無法繼續會面，否認有意圖將口罩攜離收押所。案件未完今續。

【案件編號：WKCC4444/20】