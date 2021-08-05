消委放蛇查商戶：部分涉大額預繳 優惠名額有限

優惠細節不明 未詳回覆

消委會查詢的其中一間健身中心，推出5000元13個月會籍優惠，即平均每月約385元，只接受八達通及Tap & Go分別分3期及2期付款，並須限期內付清，否則不能繼續使用會籍。優惠沒列明包括的項目、細則等，查詢後亦沒正面回答。會籍不設退款，惟該健身中心4月曾提供平均每月398元的12個月會籍，與消費券提供的優惠僅相差3%。

另外，有商場推出以電子消費券消費滿600元並登記會員，可獲最多125元商場現金券，但每天僅有30個名額，全期最多可換領5次共625元。消委會表示，如要用盡625元折扣優惠，最少需花3000元，實際約為八三折。消委會亦指出，部分商場的優惠同樣列明名額有限，但無論網頁及致電查詢，均未有提供實際名額。

消委會又稱，即使商戶提供優惠，使用不同支付工具的細則或不一，例如有零售店推出使用八達通及Alipay HK的優惠，最高可享折扣均為八六折，但因兩者條款不一，如使用Alipay HK，要享盡最高折扣需花費1556元，較八達通略多出14元。