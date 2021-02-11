消委接投訴：使夠3000元方收消費券 總幹事：只使一蚊都應該收 20宗涉支付平台鎖卡入錯錢

金管局回覆查詢時稱，由本周日至昨午6時，共接獲132宗有關4間參與消費券的儲值支付工具持牌人的跟進要求，主要涉及系統事宜。

42宗投訴 4宗涉收附加費

消委會暫接獲4宗涉及商戶額外收取附加費的投訴，包括兩間藥房、一間小型餅店及一間小型連鎖便利店，以八達通付款需多付約2%額外費用。消委會前日（3日）亦接獲一宗有關保健服務商店的投訴，要求顧客消費滿3000元才能使用消費券，最低消費比第一期發放的2000元更高，消委會總幹事黃鳳嫺認為做法不合理，「就算只係使一蚊都應該收」。

不少用Tap & Go使用消費券的市民，近日出現付款失敗、被多扣錢等。消委會接獲涉及支付平台的投訴中，Tap & Go佔10宗、八達通為5宗、Alipay HK及WeChat Pay HK則分別佔4宗及1宗，投訴涉及被鎖卡、入錯錢、平台客戶服務等。黃鳳嫺呼籲，市民毋須太心急，待系統較穩定時使用也不遲。

指個別網店非本地平台收款

Tap & Go 籲自行查詢商戶

有市民投訴未能以Tap & Go在部分網店付款，Tap & Go昨在社交平台稱，個別本地商戶的網上店舖，或透過非本地網上平台收款，消費券可能不被接受，籲市民自行向有關商戶查詢。香港電訊前日公布，會在7日內安排退款，並稱系統已恢復正常。

多個電子支付平台的交易量在消費券推出後均有增加。八達通昨表示，以八達通登記消費券的市民，九成已於首期金額發放的首兩天領取，而首兩天八達通的日均零售交易金額及筆數，分別是自今年以來、未發放消費券前的3.4倍和1.5倍；自首期消費券發放後，單筆零售消費金額平均較前7個月升逾兩倍。

另外，多個商場及商戶均因應電子消費券推出優惠，消委會上月中至本周二，以顧客身分查詢共約250個商戶的推廣優惠，包括零售、健身美容、商場等，發現部分涉及大額消費的優惠大多不設退款或冷靜期、優惠只設小量名額等（見另稿），黃鳳嫺形容商戶的優惠雜亂，消費者容易「亂晒大龍」，不少消費者都以為花費愈多，優惠便愈多，惟實際並非如此「着數」，籲消費者多留意優惠條款並保留單據，商戶亦要簡化優惠方案。