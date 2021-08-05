七旬保安巡漏水泵房疑觸電亡

事發於昨晨6時12分，警方接獲一名食肆職員報案，指聽到青山公路元朗段19號元美大廈後巷有人呼救，前往了解時發現一名男子倒臥地上，身體呈捲曲狀。救護員接報到場，發現男子已無呼吸脈搏，將他送往博愛醫院搶救，抵院後證實死亡。

聞呼「閂電掣呀」 發現時已昏迷

73歲死者姓葉，為上址保安。現場消息稱，食肆職員事發時聽到死者大叫一聲「閂電掣呀！」，惟發現他時已昏迷。事發後巷遍佈積水，亦有不少雜物，懷疑泵房位置有水從門隙不斷流出，現場遺下一隻膠拖鞋。警方、勞工處及中電分別派員到場調查。

據了解，死者為夜更保安，從事保安員多年。前日傍晚交更時，日更保安向他表示，泵房有漏水，但他當時沒有泵房鎖匙。死者其後找到鎖匙，並於昨晨進入泵房察看，即遇上觸電。據知死者已婚，育有一對成年子女。

港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新同時為持牌保安，他指一般住宅食水或鹹水泵的摩打老化時就可能會有水流出，加上最近有雨、天氣潮濕，泵房內的燈掣或其他設備均有可能出現漏電，難以判斷實際肇事原因。溫認為保安員並非專業技工，建議通報管理公司派人到場維修。另外，進入此類危險地方亦應穿絕緣的膠鞋或水靴免生意外。