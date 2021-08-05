指警扣起騙款不作為 事主追討50萬

購車疑被騙訂金 警調查6年無果

原告為楊俊峰，被告為警務處長。入稟狀指原告2009年起經營車房，2014年起向徐姓的汽車經紀購買二手車，2015年向徐以70萬事元購買一架二手賓利車，徐指示他向一個戶口存入50萬元訂金，惟他從未收到汽車，更無法聯絡該經紀。他同年9月到將軍澳警署報案，案件由九龍城區調查組第二小隊接手。

警方調查發現，戶口屬於一間名為「England Motors Co.」的汽車公司，該公司聲稱款項由名為柳玉英的女士存入作為購買汽車的訂金，對有關交易不知情，該公司遂將訂金交予警方作調查。警方通知原告，他與柳是訂金的潛在競爭者，交法庭裁定原告或柳為50萬的持有人。

斥警失責 警：拘捕前不宜訴訟

入稟狀指警方未完成調查、展開任何民事訴訟；向原告匯報調查進度，或邀請他參與調查。原告本年5月透過律師致函警方，多次要求跟進50萬元的訴訟程序。警方在7月回覆稱，涉事主腦仍在逃，案件調查中，在拘捕前，不宜有任何訴訟程序。

惟民事訴訟追回50萬元的時效期臨近，據《警隊條例》232章中「保護無人認領及遺失的財產，並尋找其擁有人」一項，原告指警方侵犯其權益，違反其職責及疏忽。而且，警方應該合理考慮原告為欺詐案的受害者，故警方延遲或疏忽提出訴訟，會影響原告追討款項的權利，故向警方索償50萬、其他損失及利息。

【案件編號：DCCC 3696/21】