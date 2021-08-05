男鉸剪襲女友後墮樓亡 女浴血反鎖房內報警 送院搶救

昨午3時許，警方接獲保安報案，將軍澳日出康城第3期緻藍天第5座晶巒有人從高處墮下，倒臥大廈平台位置，救護員到場，當場證實男子死亡。警方到場調查，發現上址26樓一個單位內，有一名女子倒臥在房間，身上有多處刀傷，她清醒送伊利沙伯醫院搶救，再接受手術。

男死者28歲蔡榮利，本身為內地人，持香港身分證；女傷者26歲姓柳。現場消息指，二人同居於上址26樓一個單位，昨日因瑣事爭執，男子情緒激動，走到廚房取出一把鉸剪襲擊女友，女友受襲身體多處受傷，滿身鮮血跑到房內反鎖自己，避開襲擊並報警求助；男子施襲後危站在單位露台位置，屋苑保安員發現後報警，未幾他從露台墮下，倒臥平台位置。

消息稱因事爭執 男施襲後危站露台

大批警員事後到場調查，警員以帳篷遮蓋死者倒斃位置。案件現列作自殺及傷人，交由將軍澳警區重案組調查。死者遺體晚上由仵工舁走，死因有待驗屍確認。

近年日出康城亦曾發生倫常慘案，2017年5月，一名66歲退休港燈工程師疑因財困，在日出康城「首都」一個單位內先勒死妻子，再在露台墮下，倒臥在屋苑泳池身亡。