逾50項資助博覽 助小企復蘇

申5專項基金最高獲3180萬

畢堅文表示，今年已是第三屆《中小企資援組︰2021政府資助基金博覽+》，設有35個實體攤位展覽、網上研討會，供即或預約諮詢服務，讓中小企在同一個場合可獲逾50個來自香港以至整個大灣區的政府和公共機構的資助基金資訊。

畢堅文表示，政府為中小企及初創企業而設的支援計劃眾多，業界未必知道，過去兩屆博覽經驗顯示，較受業界歡迎的基金包括「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場專項基金」、「中小企業市場推廣基金」、「科技券」、「企業支援計劃」，以及去年推出的再工業化資助計劃，一間中小企若成功申請上述5項基金，最高可獲3180萬元，形容「有如打本畀中小企做生意」。

畢堅文稱，博覽蒐集不同基金資訊，照顧業界不同需要，當中科技券有助中小企數碼轉型、中小企業市場推廣基金資助中小企參與出口推廣活動，另外再工業化資助計劃有助本地公司應用新技術進行生產。

生產力局主席林宣武表示，近期環球疫情反彈，東南亞生產幾乎停頓，港商接獲訂單增加，廣東省不少工廠重新運作，今年博覽亦邀請了內地單位參展，包括前海管理局駐香港聯絡處、橫琴駐香港經貿代表處等，為中小企提供多項內地基金的資訊，有助內地設廠的中小企升級轉型。

業界：部分程序繁複難周轉

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦稱，博覽為中小企提供資訊，但指出部分基金申請及審批程序繁複，例如每季審批一次，未必能配合業界需要資金周轉的時間，疫情期間有不少中小企等待審批撥款，「等極都未批，有時又話要補充資料，見過有些公司等了超過1年都未過數，結果公司都結業」，促生產力局及政府部門可做到真正拆牆鬆綁，令更多業界受惠。