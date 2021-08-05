上水搶槍案 警指一月千小時睇片 官稱睇足24小時都唔夠

被搶槍警證供不符有前科

昨遭辯方質疑認有「疏忽」

辯方曾反對透過片段辨認被告的警員招達豪出庭作供，惟姚官聽罷招的證供後予以接納，稱會衡量給予多大比重。招作供時稱，在該100小時內重複觀看商場閉路電視片段及新聞直播，惟遭辯方盤問時質疑，沒將所有已觀看的公開媒體片段記錄於調查報告，招表示同意。他又同意辯方所指，被告的紅白黑色波鞋是經常出現的鞋款組合。

另外，被搶槍的警員X昨續作供，在接受辯方盤問時被提及，X去年曾於裁判法院以證人身分作供，遭裁判官質疑其證供與片段有關鍵出入，因此不佔任何比重，該案被告最後罪脫。辯方問他有否從新聞上得知此消息，X稱不知道，又指「壓力大，唔想加大壓力」，辯方質疑X因該案而申請匿名令，X解釋，他由2019年至去年一直被滋擾。

X庭上聲稱曾用警棍擊打被告4次，遭辯方質疑與書面證詞有出入，X解釋當時「電光火石」，直至去年案件主管讓X翻看片段才發現次數有不同，X同意是疏忽，又對其書面供詞無提及曾檢獲懷疑屬於被告的雨傘，X稱「呢個我認為我有改善空間」。

被告陳鎮顯（18歲）承認兩項拒捕罪，否認暴動、企圖無牌管有槍械及襲警3罪，昨亦裁定表證成立，被告今天會決定是否出庭自辯。案件將於8月11日結案陳詞。

【案件編號：DCCC 635/20】

（反修例風暴）