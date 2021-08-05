網上六四館 脫離支聯獨立運作 策展人：安排與國安法有關 警：倘違法可禁制

有指警方國安處早前引用國安法封鎖「香港編年史」等網站，對於會否同樣封鎖紀念館網頁，警方回覆本報查詢時稱，採取任何行動會按實際情况、依法處理；並引用《港區國安法》第43條，稱警方可要求服務商禁制電子平台上或致危害國家安全罪行的電子信息，「有關行動會嚴格按照法律進行」。

未避諱「光時」「結束專政」標語

支聯會去年宣布眾籌建網上六四紀念館，合共籌得逾167.5萬元。網頁設6個展館（見表），涵蓋六四死傷者、文藝作品等多項史料；當中設有「香港館」，亦提及歷年抗爭運動，敘述去年各地六四集會時，亦未有避諱提到反修例運動後，提及有集會出現「光復香港、時代革命」、「香港獨立」等標語，形容「兩場政治運動相隔30年，於此匯聚」；介紹支聯會歷史時，亦有提及其五大綱領，包括早前被指違國安法的「結束一黨專政」。

海外內地作家長平策展

「神秘影子團隊」處理資金

「六四記憶‧人權博物館」由長平出任總策展人，團隊其他人均僅顯示英文名或英文字簡稱。長平表示，他在去年8月籌款期完結後獲邀參與，紀念館運作由世界各地的青年團隊共建，「目前我們只能以一支『神秘的影子團隊』存在」。他稱籌組紀念館的最大困難在於中國仍處政治高壓、香港的自由空間亦日漸狹窄，文物收集十分困難。至於紀念館日後運作，梁錦威稱完全交由策展團隊處理，包括資金運作。

全國港澳研究會理事田飛龍曾在報章撰文，稱支聯會籌辦網上紀念館、搶奪歷史話語權，無法避免與外國或境外勢力深度合作，「有機會觸犯國安法上的勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

對此，長平稱博物館的初衷是為保存記憶、呈現歷史，「如果建立博物館就會犯罪的話，那麼整個人類文明都在非法地存在着和發展着」，強調香港曾經歷相當水平的自由、法治，不信會倒退至蠻荒時代。

長平：港今日境况為六四延續

他形容，香港今日境况為六四鎮壓的延續，慨嘆支聯會及香港抗爭者遭遇的壓力、折磨，「令我們感到悲憤」，並稱更確信博物館的價值，「它不僅僅是在收藏抗爭，它本身就是抗爭」。

梁錦威稱，對於國安處「封網」有憂慮，但認為八九民運屬真實歷史，「若這樣都會違法，國安法無所不能……支聯會也避不了」。

長平在2016年發表文章關注傳媒人賈葭失蹤一事後，曾發表聲明稱自己在內地的兩個弟弟、一個妹妹遭內地警方「綁架」。被問到出任總策展人會否憂慮家人安危，長平說已和家人斷絕聯繫，「所有工作都跟他們沒有半點聯繫」。