選委會7971正式選民 非建制參選「吹淡風」

正式選民登記冊共有7971名選民，分別是2551名個人選民及5420名團體選民，總人數較臨時登記冊多80人。選舉事務處表示，因應最新資料並跟進申索及反對個案，取得審裁官批准後，有關個人和團體已被剔除或納入正式選民登記冊。

蔡堅不參選：制度唔同咗就唔適合

選委會第二界別（專業界別）以往是民主派票倉，改制後泛民選委爭連任意欲不強。選委會原本各佔30席的醫學界和衛生服務界，合併為30席的醫學及衛生服務界，僅一半經選舉產生。上屆為醫學界選委的醫學會會長蔡堅昨接受本報查詢表示，今屆不會參選，因「制度唔同咗囉，唔同咗就唔適合」。上屆曾參選的醫學會副會長鄭志文亦說不會參選，「已屆退休之齡」。醫學會前晚曾開會討論提名及投票等流程問題，有醫學會會董稱，暫無會董表示有意參選，形容與過往參選氣氛很不同；有會董稱業界對今次選舉反應不熱烈，亦相信目前政治氣氛會令部分人卻步。

前選委指團體選民互提名 「欽點算啦」

2016年選委會選舉中，非建制派憑46%的投票率奪取327席（即300+）。上屆資訊科技界選委、民主黨單仲偕表明不會參選，「（建制派）自己玩」，稱大批選民被取消資格（DQ），自認無法在新制度下取得提名。單認為「300+」不用再想，提起或涉顛覆國家政權罪。他稱，上屆當選的資訊科技界選委上月初碰面，沒人討論參選問題。另一選委黃浩華說，參選意欲不大，與勝算無關，但在新選舉制度下，選民人數減少，業界的多元聲音收窄，質疑當選後代表誰、能否將業界聲音帶進制度，形容是參選的「認受性脫軌」。他稱，未聞業界內民主派有意參選。

工程界30席中，15個由選舉產生。上屆選委倪學仁說難取提名票入閘，質疑團體選民互給提名，非選民難以取票，批評「小圈子選舉，欽點算啦」，稱新制度訂出一個圈子，「圈內競爭，圈外人旁觀，進不去圈子內」，又稱工程界63個列明團體代表性不足，形容是「笑話」。

會計界選委李淑儀表明不爭取連任，又稱民主派未積極參與，「很多人已經不在香港」。另一會計界選委黃健菁說不參選，稱修訂選舉制度後，選委會選舉被嚴重扭曲、有偏差，參選已無意義。

羅健熙未聞黨員選 田北俊退休不選

社會福利界選委、民主黨主席羅健熙表示，沒與人組織參選，亦未聞黨員積極出選，該黨素來不組織或阻止黨員出選，交由黨員自行討論。至於該黨是否參選立法會，他稱，留待下月選委會選舉結果公布後，舉行會員大會投票決定。

另外，商界（第一）選委、自由黨榮譽主席田北俊亦說不會競逐連任，「退休了」。上屆勞工界選委梁籌庭表示，尚未決定是否參選，但未開始爭取提名票，稱自己「既來之，則安之」，如有足夠提名便參選。他稱選民人數減少、民主派參選意欲下降，料選舉的競爭較以往小。