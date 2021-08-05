連發4文批拜登政府 新華社：13次抹黑涉港問題

稱美政客藉港遏中國「自由」

新華社昨以「美政客究竟和誰站在一起？—美方就涉港問題粗暴干涉中國內政的事實真相」為題，罕有地連續發表4篇合共近1.2萬字的文章，列舉美國總統拜登政府上台以來，就涉港問題對中方發動最少13次抹黑攻擊，並對中方實施國安法、「完善香港選舉制度」等措施大發謬論，糾集西方勢力對中方發起「輿論圍攻」，甚至對中方官員進行所謂「制裁」。

文章又指美國政客聲稱「堅定地和香港人站在一起」，把香港激進示威者稱為「民主英雄」，借「新聞自由」之名干擾破壞香港法治。文章強調「愛國者治港」是大勢所趨、人心所向，批評部分美方政客「關心香港民主是假，插手香港政治、干涉中國內政是真」，妄圖把香港當做工具以實現其政治利益，遏制中國發展。文章又點名指控「黎智英、李柱銘等人與西方反華勢力長期以來內外勾結」，又引述指《蘋果日報》「煽動黑暴、攬炒」。

另外，全國人大常委會本月中開會，議程包括審議把內地法律以納入《基本法》附件三形式在港實行，該法律應為《反外國制裁法》。

鄭若驊認與京討論《反外國制裁法》

律政司長鄭若驊接受傳媒訪問時承認，日前訪京期間曾與內地法律部門討論《反外國制裁法》法律觀點。對於有本地銀行界憂慮實施反制裁法後，若不遵從中國的「反制措施」將會違法。鄭若驊稱，法例的重點是「反」字，指法例針對外國不合理制裁，如果沒有人作出違反國際法的事，根本毋須動用法例，希望外界能夠從國家層面去看，強調若然有國家對其他地區實施所謂「制裁」，不符合國際法層面，其他國家亦可作出相應合乎比例的反制措施，又呼籲外界毋須對法例過分憂慮，形容訂立法例是合法合理合情。