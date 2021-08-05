港乒女團銅牌戰遇德國 李靜：不言敗精神迎敵

中國女隊決戰日本爭四連霸

中國隊昨派出女單冠軍陳夢及銀牌得主孫穎莎，伙拍王曼昱在女團4強出戰德國隊，亦是上屆決賽翻版。中國隊終在不失一局下以場數3：0大勝晉級，更是從首圈16強至今不失一局，今晚香港時間6時半轉戰東道主日本隊爭金，力爭自2008年北京奧運首設團體賽後的四連霸。德國隊落敗後跌入銅牌賽，對手將是港將李皓晴、杜凱琹及蘇慧音。

她們前晚於4強以直落3場敗予日本隊，除了力求為上屆8強出局復仇，亦要爭取2004年雅典奧運後的乒乓港隊第一牌。當年有份摘得男雙銀牌李靜，如今以教練身分領軍，他形容德國隊有兩名國援，亦有削球手，港隊「土炮」將處下風：「德國隊是我們的老對手，亦等同半支中國隊，己隊技術處於下風，希望重點人物杜凱琹能重拾強硬作風，帶動港隊永不敗言敗的精神。」

男子團體方面，中國隊昨憑男單冠軍馬龍、混雙亞軍許昕及男單摘銅的樊振東，在4強以場數3：0輕取韓國隊；德國隊則在40歲老將波爾帶領下，以場數3：2勇挫日本隊，阻止東道主連闖乒乓3項決賽。這支2號種子周五晚出戰決賽，惡鬥爭取四連霸的中國隊。