「形女」劉慕裳 聖地登場拒留憾 無緣赴日撐胞妹 劉知名任評述「結伴」出征

空手道女子個人形淘汰輪 早上09：00開賽

「運動員生涯高峰遇上空手道加入奧運，早4年、遲4年都未必去到。」倒模一般的說話，記者數天內聽了兩次，來自這對當時身處兩地的空手道兄妹。正因機會千載難逢，所以當年輕3歲的「阿妹」今早以港隊獨苗身分亮相東奧，相信沒人比劉知名更忐忑不安。雖未一同取得入場券，賽事又因疫情閉門，未能赴日的知名換個崗位作戰，今天在電視台評述慕裳衝擊女子個人形獎牌之路。

硬撼山齊絲清水希容

今屆空手道首獲納入奧運，設個人形（套拳）及自由組手（搏擊）賽事，由於下屆落實剔除空手道，29歲女將劉慕裳的首個奧運亦成最後一次。由世界沙灘運動會銅牌、世界超聯分站冠軍到上屆世界賽銅牌，劉慕裳屢為港隊寫下第一次，上月於美國邁阿密訓練基地受訪時，和總教練同稱劍指東奧頒獎台。爭牌勁敵包括世界一姐山齊絲（Sandra Sanchez），以及兩屆世界冠軍兼東道主清水希容，但慕裳近年在世界超聯先後擊敗二人，其中2017年奧地利站力挫清水希容一仗，因終結對方長達3年的87場國際賽連勝，令慕裳聲名大噪。

美國練新套拳成爭牌秘技

如東奧雙銀「飛魚」何詩蓓所言，大賽成敗關鍵，心態佔八成。慕裳上周四抵埗東京後，小休一晚隨即展開操練，但拒再將獎牌目標掛在口邊：「最壞情况是又輸又不享受，令自己一無所獲。不管成績如何，都想好好享受只此一次的奧運，不想因緊張影響表現。」她為東奧準備的新套拳亦按自己喜好，新鮮感與爆發力兼備，再從4套拿手套拳「泊拔砦」、「北谷屋良公相君」、「八步連」、「一百零八手」之中，挑選3套上陣。知名不時收到妹妹美國訓練影片，認為新套拳正好發揮其強項：「她的爆發力在世界水平算很好，美國所練的技術尤其配合，如今她發力真的由內到外，不再流於表面。」

知名形容妹妹如同「小巨人」，身高僅1.51米但比例好，不少外國選手均訝異她真人如此嬌小。他續表示，個人形除了看重力量、流暢性和馬步，眼神、面部表情亦有影響。知名自言個性內斂，相反慕裳自小表演慾強，有助演繹套拳，加上去年獨自留美特訓8個月，在當地與奧運級選手一同訓練，互相推動下心態再昇華。

劉知名「秉承傳統」不敢說加油

在知名眼中，慕裳此次征奧彷彿無可挑剔，但愛妹心切的他重複「擔心」二字不下10次：「知道她近來練到肌肉不自主跳動，擔心她唔識停，擔心她太累易受傷。」那邊廂的慕裳，向記者透露上周看到「劍神」張家朗刺下金牌後，翌日過於亢奮「練到嘔」，看來擔心不無道理。妹妹今迎來生涯最重要一仗，知名雖「秉承傳統」不敢說加油，以免給予對方壓力，但將全程「聲音導航」，期待見證昔日跟在背後的小女孩，踏上奧運頒獎台再書歷史。

記者：黃頴恩