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往伊豆直飈150公里 乘的士猶如見神

【明報專訊】東京奧運場地單車選址伊豆，早在多年前組委公布賽場安排，就成為記者們的噩夢，疫情拖累更令行程變得複雜。晨早9時登上奧運專用的士，花近3小時直闖伊豆單車館，在迂迴山路遇上熟練的司機，猶如《頭文字D》所見的飈車場面，經過150公里路程得見團體追逐賽世界紀錄，套用一句電影對白「你知唔知，咩係神呀」，現在我知道了。

市中心出發花費3600元 乘車券可抵消

伊豆屬日本場地單車聖地，伊豆單車館附近便有競輪學校，「牛下女車神」李慧詩及不少港將，都曾在此特訓。此處被深山包圍，正好讓車手隔絕外界紛擾專注訓練，山路亦是公路戰將的訓練好去處。不過，這個偏遠之地就不得記者歡心了。組委規定抵日未夠14天的記者，必須乘坐組委巴士或專用的士，但巴士班次每天只得一班，而且要在清晨5時到達巴士站上車，回程只得晚上11時一班，返回東京市區已是凌晨2時，這等同未隔離滿14天的記者，只可選乘的士登山。

早上9時從位處東京市中心的酒店出發，大概兩小時經過箱根蘆之湖，司機繼續全速向深山進發，終於在中午12時抵達單車館，花費是5.1萬日圓（約3600港元）。高層們看到這裏不用擔心，因為組委因應疫情，提供14張各1萬日圓的專車乘車券，此時就大派用場。伊豆單車文化尚待發掘，餘下4天深山「修行」，採訪單車隊之餘，亦期望額外收穫。

相關字詞﹕伊豆 場地單車 手記 奧運 東奧 東京奧運

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